Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Antwerp kijkt niet toevallig in de richting van Teddy Teuma. In de stijl van de Bosuil: ervaring, persoonlijkheid en iemand die een wedstrijd kan lezen. Dat profiel ontbreekt vandaag te vaak op het Antwerpse middenveld.

Teuma is geen speler van cijfers alleen, maar ook van leiderschap. Zijn linker is een wapen, zijn vista een meerwaarde. Net dat maakt hem interessant voor een ploeg die opnieuw dominanter wil worden in balbezit.

Wilmots wil Teuma houden, maar zijn directie...

Bij Standard weten ze dat maar al te goed. Het probleem is dat ze hem nauwelijks hebben kunnen zien. Vijf wedstrijden, dat is alles. Blessures hebben zijn impact voorlopig beperkt tot flitsen en beloftes.

En toch wil Marc Wilmots hem houden. Niet alleen om wat hij op het veld kan brengen, maar vooral om wat hij vertegenwoordigt in de kleedkamer. Leiderschap is schaars in Luik.

Maar voetbal is ook economie. En daar wringt het schoentje. CEO Giacomo Angelini kijkt naar de cijfers en ziet een speler van 32 met een blessureverleden. Dan wordt elke euro plots een afweging.

Contract van twee jaar kan Teuma overtuigen

Antwerp ruikt dat. The Great Old heeft zich al geïnformeerd en weet dat er twijfel bestaat. In dat soort dossiers moet je niet altijd de snelste zijn, maar wel de meest overtuigende.





Een contract van twee jaar kan daarin het verschil maken. Stabiliteit, vertrouwen en een duidelijke rol: het zijn argumenten die in Luik momenteel minder evident zijn.

Voor Standard dreigt het een klassiek scenario te worden. Twijfelen, rekenen, afwegen… en uiteindelijk kwaliteit zien vertrekken. Zeker in een kern waar creativiteit nu al schaars is.

Want laat ons eerlijk zijn: zonder Teuma blijft er op Sclessin een middenveld over dat vooral werkt, maar weinig creëert. En dat is in het moderne voetbal een structureel probleem dat je niet zomaar oplost.