'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

Er komt geen vervolg aan het avontuur van Raheem Sterling bij Feyenoord. De Engelse ster kon de torenhoge verwachtingen in Rotterdam nooit inlossen.

Liverpool FC, Manchester City, Chelsea FC en Arsenal FC. Wat we met dit lijstje willen aantonen? Raheem Sterling kwam met héél mooie adelbrieven én een rijkgevulde prijzenkast aan bij Feyenoord.

Raheel Sterling werd in februari binnengehaald door Feyenoord. Het was Robin van Persie die de 82-voudig Engels international overtuigde om zijn carrière te herlanceren in De Kuip.

Géén contractverlenging

Algemeen Dagblad weet dat er volgend seizoen géén vervolg komt aan dat avontuur. Sterling kon de verwachtingen nooit inlossen en is veelal bankzitter bij De Trots van Zuid.

Zijn contract bij Feyenoord loopt op het einde van het seizoen af. Met andere woorden: Sterling kan komende zomer (opnieuw) een vrije transfer maken. Maar wie zit er te wachten op de 31-jarige aanvaller?

De kans is héél groot dat Sterling ervoor kiest om zijn centen in het Midden-Oosten te verdienen. In Saoedi-Arabië staan er alvast enkele zakken vol geld klaar.