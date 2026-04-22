Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Radja Nainggolan trok tijdens de winterstop naar Patro Eisden. Daar kreeg hij een contract tot medio 2027, al is bij de supporters wel wat ongerustheid of hij dat zal uitdoen, nu de promotie er misschien niet komt.

Geen promotie voor Patro Eisden?

Radja Nainggolan vertrok in januari van dit jaar bij Lokeren. Hij koos voor Patro Eisden, omdat de ploeg hem een extra jaar wilde geven, iets wat de ex-Rode Duivel bij Lokeren helemaal niet aangeboden kreeg.

De supporters van de Koempels hadden een vermoeden dat Nainggolan dat extra jaar niet zou uitdoen, mocht de ploeg van Stijn Stijnen de promotie niet pakken. Velen denken dat Nainggolan enkel wil blijven om volgend jaar in de Jupiler Pro League te spelen.

In een interview met TVL Sportcafé maakte Nainggolan echter zelf duidelijk hoe de vork aan de steel zit voor zijn toekomst bij Patro Eisden, ook als de verhoopte promotie naar de hoogste afdeling er niet komt.

Nainggolan doet contract uit bij Patro Eisden

“Ik ben niet iemand die de trein halverwege verlaat”, is Nainggolan heel erg duidelijk over zijn intenties. “Ik heb met Stijnen een heel goede band. Wij zijn mannen van ons woord”, laat hij meteen verstaan.

Hij heeft dan ook woorden van hoop voor de fans van Patro. “Vorig jaar heb ik gevraagd om een jaar extra, dat Lokeren mij niet wilde geven. Hij heeft mij dat wel gegeven. Daarom zou ik graag mijn contract hier volledig afmaken”, besluit hij.

Dat de band tussen Stijnen en Nainggolan heel erg goed is, laten ze de voorbije weken ook merken door hun nieuwste project. Ze werken allebei mij aan Ongefilterd, een podcast waarin ze geen blad voor de momd nemen over de play-offs in de Jupiler Pro League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Patro Eisden Maasmechelen - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

12:40
1
Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 23/04 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 23/04 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

pief pief over Club Brugge - KV Mechelen: - TatstOn TatstOn over Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen Andreas2962 Andreas2962 over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters Andreas2962 Andreas2962 over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard YoniVL YoniVL over 🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen? Stigo12 Stigo12 over Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken" William Wallace William Wallace over Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved