Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Radja Nainggolan trok tijdens de winterstop naar Patro Eisden. Daar kreeg hij een contract tot medio 2027, al is bij de supporters wel wat ongerustheid of hij dat zal uitdoen, nu de promotie er misschien niet komt.

Geen promotie voor Patro Eisden?

Radja Nainggolan vertrok in januari van dit jaar bij Lokeren. Hij koos voor Patro Eisden, omdat de ploeg hem een extra jaar wilde geven, iets wat de ex-Rode Duivel bij Lokeren helemaal niet aangeboden kreeg.

De supporters van de Koempels hadden een vermoeden dat Nainggolan dat extra jaar niet zou uitdoen, mocht de ploeg van Stijn Stijnen de promotie niet pakken. Velen denken dat Nainggolan enkel wil blijven om volgend jaar in de Jupiler Pro League te spelen.

In een interview met TVL Sportcafé maakte Nainggolan echter zelf duidelijk hoe de vork aan de steel zit voor zijn toekomst bij Patro Eisden, ook als de verhoopte promotie naar de hoogste afdeling er niet komt.

Nainggolan doet contract uit bij Patro Eisden

“Ik ben niet iemand die de trein halverwege verlaat”, is Nainggolan heel erg duidelijk over zijn intenties. “Ik heb met Stijnen een heel goede band. Wij zijn mannen van ons woord”, laat hij meteen verstaan.

Hij heeft dan ook woorden van hoop voor de fans van Patro. “Vorig jaar heb ik gevraagd om een jaar extra, dat Lokeren mij niet wilde geven. Hij heeft mij dat wel gegeven. Daarom zou ik graag mijn contract hier volledig afmaken”, besluit hij.



Dat de band tussen Stijnen en Nainggolan heel erg goed is, laten ze de voorbije weken ook merken door hun nieuwste project. Ze werken allebei mij aan Ongefilterd, een podcast waarin ze geen blad voor de momd nemen over de play-offs in de Jupiler Pro League.