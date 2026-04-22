Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Kyriani Sabbe komt dit seizoen niet meer in actie door een zware blessure. Ivan Leko zoekt nog naar een vervanger, maar geeft Hugo Siquet voorlopig niet echt zijn kans.

Dit seizoen stond Hugo Siquet (23) in de competitie amper 7 keer aan de aftrap, en in 2026 zelfs maar twee keer. De Rode Duivel, die één cap achter zijn naam heeft, moest het de voorbije weken vooral doen met hier en daar wat speelminuten en beleeft zo een van zijn frustrerendste seizoenen bij blauw-zwart.

Toch moet Siquet gedacht hebben dat zijn moment eraan zat te komen toen het nieuws bekend raakte dat Kyriani Sabbe door een zware enkelverstuiking de rest van het seizoen mist. Maar nadat hij nog mocht starten tegen STVV, moest hij zondag tegen Union Saint-Gilloise vrede nemen met amper 6 minuten.

Ivan Leko zou geen grote fan zijn van Siquet

Nochtans lijkt de ex-speler van Standard door de blessure van Sabbe wel degelijk een logische optie. Tegen Union koos Leko er echter voor om Seys op rechts en Meijer op links te zetten, zonder veel succes, want de Nederlander had het lastig tegen de wingbacks van de tegenstander.

Het lijkt er niet op dat Hugo Siquet in het verdere verloop van de play-offs plots veel meer kansen zal krijgen. Het Nieuwsblad schrijft zelfs dat het een “publiek geheim” is: Ivan Leko zou “geen fan” zijn van de Luikenaar.

Vooral op tactisch vlak zou de Kroaat niet tevreden zijn over Siquet, wat ook verklaart waarom hij een overklaste Meijer in het Dudenpark niet vroeger naar de kant haalde. Het valt nu af te wachten of de voetballende kwaliteiten van de Rode Duivel Leko alsnog kunnen overtuigen, misschien al vanaf woensdag tegen KV Mechelen.