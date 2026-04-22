Brandon Morren, voetbaljournalist
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club
Kyriani Sabbe komt dit seizoen niet meer in actie door een zware blessure. Ivan Leko zoekt nog naar een vervanger, maar geeft Hugo Siquet voorlopig niet echt zijn kans.

Dit seizoen stond Hugo Siquet (23) in de competitie amper 7 keer aan de aftrap, en in 2026 zelfs maar twee keer. De Rode Duivel, die één cap achter zijn naam heeft, moest het de voorbije weken vooral doen met hier en daar wat speelminuten en beleeft zo een van zijn frustrerendste seizoenen bij blauw-zwart.

Toch moet Siquet gedacht hebben dat zijn moment eraan zat te komen toen het nieuws bekend raakte dat Kyriani Sabbe door een zware enkelverstuiking de rest van het seizoen mist. Maar nadat hij nog mocht starten tegen STVV, moest hij zondag tegen Union Saint-Gilloise vrede nemen met amper 6 minuten.

Ivan Leko zou geen grote fan zijn van Siquet

Nochtans lijkt de ex-speler van Standard door de blessure van Sabbe wel degelijk een logische optie. Tegen Union koos Leko er echter voor om Seys op rechts en Meijer op links te zetten, zonder veel succes, want de Nederlander had het lastig tegen de wingbacks van de tegenstander.

Het lijkt er niet op dat Hugo Siquet in het verdere verloop van de play-offs plots veel meer kansen zal krijgen. Het Nieuwsblad schrijft zelfs dat het een “publiek geheim” is: Ivan Leko zou “geen fan” zijn van de Luikenaar.

Lees ook... Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers
Vooral op tactisch vlak zou de Kroaat niet tevreden zijn over Siquet, wat ook verklaart waarom hij een overklaste Meijer in het Dudenpark niet vroeger naar de kant haalde. Het valt nu af te wachten of de voetballende kwaliteiten van de Rode Duivel Leko alsnog kunnen overtuigen, misschien al vanaf woensdag tegen KV Mechelen.

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

Meer nieuws

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

GertjeFCB GertjeFCB over Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club
