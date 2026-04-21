'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

Hoe zou het nog zijn met Hans Vanaken? Los van de nederlaag tegen Union SG baarde ook de fysieke paraatheid van de metronoom en spelmaker de supporters zorgen. Op dinsdag is er echter heel goed nieuws te melden, zo blijkt.

Club Brugge zat of zit met grote zorgen. Draaischijf Hans Vanaken was zondag niet fit genoeg om te starten tegen Union en dat was pijnlijk. Na Simon Mignolet was zo opnieuw een ervaren rot minder op het veld te vinden.

Sabbe out, wat met Vanaken?

Eerder viel ook al Kyriani Sabbe out voor de rest van het seizoen, terwijl ook Onyedika uitviel tegen Union SG. Na een lang en slopend seizoen vallen de pionnetjes op het verkeerde moment out. En er waren grote zorgen over Vanaken.

Want de kans leek groot dat hij nog een paar matchen op de bank zou moeten beginnen. Naast een aanslepende heupblessure was er ook vrees voor een extra enkelblessure en dus was het alle hens aan dek.

Hans Vanaken klaar voor strijd met KV Mechelen

Ondertussen lijkt er echter goed nieuws naar buiten te sijpelen vanuit Brugse hoek. Volgens Het Laatste Nieuws zou Hans Vanaken gewoon klaar zijn voor de strijd in de midweekwedstrijd tegen KV Mechelen op woensdagavond.



Hij zou zelfs aan de aftrap komen, behoudens nieuwe ongelukken. Zowel zijn heupprobleem als het enkelprobleem zouden aan de beterhand zijn. Daardoor kan hij zeker starten woensdag en mogelijk ook zondag minuten maken.