Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Club Brugge heeft een probleem in zijn aanvallende sector. Eén daarvan ligt aan de zijkant, waar Carlos Forbs het laat afweten. Zijn explosie tegen Barcelona wekte de indruk dat de club een absolute toptransfer had gedaan, maar sindsdien is hij die lijn volledig kwijt.

Die ene wedstrijd tegen Barcelona werkte bijna misleidend. De Portugees toonde daar alles wat scouts in hem zien: snelheid, dreiging en efficiëntie. Maar net die match heeft de verwachtingen zo hoog gelegd dat elke mindere prestatie nu extra zwaar weegt.

Nederlanders vonden het een rare transfer, maar hij leek dat te weerleggen

Sindsdien is Forbs echter vervallen in wat hij ook bij Ajax werd verweten: veel actie, weinig rendement. Dribbels stranden, keuzes in de laatste zone zijn vaak onnauwkeurig en zijn doelpuntenproductie is opnieuw stilgevallen.

In Nederland werd zijn transfer naar Brugge al met scepsis bekeken. Men zag vooral een speler die bij Ajax nooit echt kon doorbreken, en de huidige terugval voedt dat narratief opnieuw: dat zijn topniveau te episodisch is om structureel op te bouwen.

Voor Club Brugge komt die vormdip op een slecht moment. De ploeg rekent in de breedte op creativiteit en goals vanop de flank, maar dat rendement blijft uit, waardoor de aanval voorspelbaarder wordt.

Ook intern groeit de druk. Trainer Ivan Leko zou niet tevreden zijn over de output op de flanken, waar Forbs eigenlijk een sleutelrol moet spelen.



Diakhon lost het ook niet op

Daar komt bij dat de alternatieven dun bezaaid zijn. Een speler als Diakhon krijgt ook geen consistentie in zijn prestaties. Leko heeft het ook wat gehad met de tactische nonchalance van de Fransman.

Dat verklaart waarom er in de winter intern discussie was of er geen extra winger nodig was. De supporters van blauw-zwart drongen daar zwaar op aan, maar het bestuur vond de kern voldoende. Zeker nu het rendement op de flanken - Tzolis natuurlijk uitgezonderd - te laag ligt om het aanvalsspel te dragen krijgen ze daar weer kritiek op.

De kern van het probleem blijft echter individueel: Forbs balanceert tussen potentieel en effectiviteit. Zijn profiel blijft interessant, maar zonder constante output wordt het moeilijk om de verwachtingen rond hem bij Club Brugge en daarbuiten waar te maken.