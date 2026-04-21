Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Club Brugge heeft een probleem in zijn aanvallende sector. Eén daarvan ligt aan de zijkant, waar Carlos Forbs het laat afweten. Zijn explosie tegen Barcelona wekte de indruk dat de club een absolute toptransfer had gedaan, maar sindsdien is hij die lijn volledig kwijt.

Die ene wedstrijd tegen Barcelona werkte bijna misleidend. De Portugees toonde daar alles wat scouts in hem zien: snelheid, dreiging en efficiëntie. Maar net die match heeft de verwachtingen zo hoog gelegd dat elke mindere prestatie nu extra zwaar weegt.

Nederlanders vonden het een rare transfer, maar hij leek dat te weerleggen

Sindsdien is Forbs echter vervallen in wat hij ook bij Ajax werd verweten: veel actie, weinig rendement. Dribbels stranden, keuzes in de laatste zone zijn vaak onnauwkeurig en zijn doelpuntenproductie is opnieuw stilgevallen.

In Nederland werd zijn transfer naar Brugge al met scepsis bekeken. Men zag vooral een speler die bij Ajax nooit echt kon doorbreken, en de huidige terugval voedt dat narratief opnieuw: dat zijn topniveau te episodisch is om structureel op te bouwen.

Voor Club Brugge komt die vormdip op een slecht moment. De ploeg rekent in de breedte op creativiteit en goals vanop de flank, maar dat rendement blijft uit, waardoor de aanval voorspelbaarder wordt.

Ook intern groeit de druk. Trainer Ivan Leko zou niet tevreden zijn over de output op de flanken, waar Forbs eigenlijk een sleutelrol moet spelen.

Lees ook... Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Diakhon lost het ook niet op

Daar komt bij dat de alternatieven dun bezaaid zijn. Een speler als Diakhon krijgt ook geen consistentie in zijn prestaties. Leko heeft het ook wat gehad met de tactische nonchalance van de Fransman.

Dat verklaart waarom er in de winter intern discussie was of er geen extra winger nodig was. De supporters van blauw-zwart drongen daar zwaar op aan, maar het bestuur vond de kern voldoende. Zeker nu het rendement op de flanken - Tzolis natuurlijk uitgezonderd - te laag ligt om het aanvalsspel te dragen krijgen ze daar weer kritiek op.

De kern van het probleem blijft echter individueel: Forbs balanceert tussen potentieel en effectiviteit. Zijn profiel blijft interessant, maar zonder constante output wordt het moeilijk om de verwachtingen rond hem bij Club Brugge en daarbuiten waar te maken.

Meer nieuws

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
1
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
LIVE: El Ouahdi stuit ook onmiddellijk na rust op ijzersterke Koné Live

LIVE: El Ouahdi stuit ook onmiddellijk na rust op ijzersterke Koné

21:38
LIVE Antwerp komt meteen na de rust op voorsprong tegen Standard! Live

LIVE Antwerp komt meteen na de rust op voorsprong tegen Standard!

21:34
LIVE: Megakans voor OH Leuven... Hoe ging die er niet in? Live

LIVE: Megakans voor OH Leuven... Hoe ging die er niet in?

21:20
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
3
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfriend Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfriend Kanga

20:00
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
1
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
2
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
3
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
1
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
3
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
11
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

