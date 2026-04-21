Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
KV Mechelen staat voor de weken van de waarheid. Na een 1 op 9 in de Champions' Play-offs moeten er stilaan punten gepakt worden om de Europese droom levendig te houden. Een bezoekje aan Jan Breydel is dan wel geen groot cadeau.

De match tegen Club Brugge komt mogelijk te vroeg voor een aantal belangrijke figuren. Ook Benito Raman is hoogst twijfelachtig voor het duel op Jan Breydel. Dat heeft coach Fred Vanderbiest laten weten op zijn wekelijkse persconferentie.

Benito Raman viel tegen Anderlecht na een halfuur geblesseerd en heeft een hamstringblessure opgelopen. De match tegen Club Brugge lijkt voor hem te vroeg te komen. "Maar op langere termijn is er geen probleem."

De kans dat hij een van de komende wedstrijden tegen STVV of KAA Gent opnieuw in actie kan komen blijft dus bestaande. Voor Halhal geldt met last aan de kuit hetzelfde, Koudou (adductoren) is sowieso niet beschikbaar.

Rest de vraag met welk plan Vanderbiest naar Club Brugge trekt: “Club zal er in elk geval op gebrand zijn om die nederlaag van zondag op Union recht te zetten. Maar we zullen ons niet ingraven", waarschuwt hij alvast.

"Als je naar Brugge trekt om alleen maar te verdedigen… Je hebt er sowieso al een topdag nodig. De druk zal de eerste 20 à 25 minuten enorm zijn." Benieuwd wat KV Mechelen op Club Brugge kan laten zien, na de 4-1 van enkele weken geleden in de reguliere competitie.

Volg Club Brugge - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (22/04).

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

