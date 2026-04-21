Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

KV Mechelen staat voor de weken van de waarheid. Na een 1 op 9 in de Champions' Play-offs moeten er stilaan punten gepakt worden om de Europese droom levendig te houden. Een bezoekje aan Jan Breydel is dan wel geen groot cadeau.

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen

De match tegen Club Brugge komt mogelijk te vroeg voor een aantal belangrijke figuren. Ook Benito Raman is hoogst twijfelachtig voor het duel op Jan Breydel. Dat heeft coach Fred Vanderbiest laten weten op zijn wekelijkse persconferentie.

Benito Raman hoogst twijfelachtig bij KV Mechelen

Benito Raman viel tegen Anderlecht na een halfuur geblesseerd en heeft een hamstringblessure opgelopen. De match tegen Club Brugge lijkt voor hem te vroeg te komen. "Maar op langere termijn is er geen probleem."

De kans dat hij een van de komende wedstrijden tegen STVV of KAA Gent opnieuw in actie kan komen blijft dus bestaande. Voor Halhal geldt met last aan de kuit hetzelfde, Koudou (adductoren) is sowieso niet beschikbaar.

NIet ingraven tegen Club Brugge

Rest de vraag met welk plan Vanderbiest naar Club Brugge trekt: “Club zal er in elk geval op gebrand zijn om die nederlaag van zondag op Union recht te zetten. Maar we zullen ons niet ingraven", waarschuwt hij alvast.



"Als je naar Brugge trekt om alleen maar te verdedigen… Je hebt er sowieso al een topdag nodig. De druk zal de eerste 20 à 25 minuten enorm zijn." Benieuwd wat KV Mechelen op Club Brugge kan laten zien, na de 4-1 van enkele weken geleden in de reguliere competitie.