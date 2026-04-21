U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

Union SG heeft een stapje gezet richting titel door in eigen huis met 2-1 te winnen van Club Brugge. Er is nu ook een midweekspeeldag en volgend weekend zijn we al halfweg de Champions' Play-offs. Uw mening is helemaal veranderd.

Door de 2-1 overwinning tegen Club Brugge is de voorsprong van de Brusselaars vier punten geworden. "We mogen niet veel meer weggeven", aldus Romeo Vermant meteen na de pijnlijke nederlaag van de Bruggelingen in het Dudenpark.

Wie wordt kampioen: Club Brugge, Union SG of een derde hond?

Het titeldebat is dus zeker nog voer voor discussie. Er kan de komende zeven wedstrijden nog veel kunnen gebeuren. En dus stelden we vlak voor het midweekvoetbal ook opnieuw de vraag wie uw titelfavoriet is of wordt.

Tot dusver was Club Brugge steevast de favoriet. In alle polls die we de voorbije weken deden, kwamen ze altijd met meer dan 50 procent van de stemmen uit als favoriet, terwijl Union SG het moest doen met gemiddeld 35 procent van de stemmen.

De wedstrijd van afgelopen weekend heeft alles doen veranderen. Plots krijgt Union SG maar liefst 65 procent van de stemmen achter zich, terwijl Club Brugge nu al maar meer afklopt op niet meer dan 35 procent van de stemmen.



De vier andere ploegen? Die zijn ondertussen kansloos volgens u. Tot dusver waren er altijd hier en daar wel wat percentjes, maar dat is nu opgehouden. Komende week kan het voor sommige ploegen zelfs al mathematisch onmogelijk zijn geworden. We houden u elke week op de hoogte, uiteraard.