Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Aernout Van Lindt
Club Brugge verloor met 2-1 op bezoek bij Union SG. Daardoor is de kloof tussen de Brusselaars en de Bruggelingen plots voor punten. En dus is het stilaan alle hens aan dek voor Club Brugge. Dat beseft ook Romeo Vermant, die ook wel kritisch was na de nederlaag bij Union SG.

Club Brugge kwam op voorsprong tegen Union SG, maar kon die vroege voorsprong niet vasthouden en ging finaal met 2-1 onderuit. "Dat is heel zuur voor ons. Het was een wedstrijd met heel veel intensiteit", aldus Romeo Vermant bij Sporza.

Club Brugge heeft veel intensiteit laten zien

"Ik heb er eigenlijk weinig of geen woorden voor. De matchen tegen Union SG zijn altijd een beetje 50-50. En het is ook altijd met weinig voetbal, dus het was afwachten waarheen het muntje deze keer zou gaan vallen", was hij ook kritisch richting de Brusselaars.

De nederlaag deed pijn: "Deze keer was het voor Union SG. Dat ik zelf met veel intensiteit begon? Ik wilde aan de ploegmaten laten zien dat we ze het moeilijk moesten maken, maar we gaan de boot in met 2-1. Dat is heel erg jammer voor ons."

Geen steken meer laten vallen

En dus is de vraag: is de titel nu gaan vliegen voor Club Brugge? Er staan nog 21 punten op het spel, maar de kloof is nu vier punten - en bij een gelijke stand is Union SG ook nog altijd kampioen. Alle hens aan dek dus voor Club Brugge.

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn
"Union SG laat inderdaad weinig liggen, dus we moeten woensdag klaar zijn voor Mechelen thuis. Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We mogen geen steken meer laten vallen, maar er zijn nog zeven wedstrijden te gaan."

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

