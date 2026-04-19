Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Club Brugge verloor met 2-1 op bezoek bij Union SG. Daardoor is de kloof tussen de Brusselaars en de Bruggelingen plots voor punten. En dus is het stilaan alle hens aan dek voor Club Brugge. Dat beseft ook Romeo Vermant, die ook wel kritisch was na de nederlaag bij Union SG.

Club Brugge kwam op voorsprong tegen Union SG, maar kon die vroege voorsprong niet vasthouden en ging finaal met 2-1 onderuit. "Dat is heel zuur voor ons. Het was een wedstrijd met heel veel intensiteit", aldus Romeo Vermant bij Sporza.

Club Brugge heeft veel intensiteit laten zien

"Ik heb er eigenlijk weinig of geen woorden voor. De matchen tegen Union SG zijn altijd een beetje 50-50. En het is ook altijd met weinig voetbal, dus het was afwachten waarheen het muntje deze keer zou gaan vallen", was hij ook kritisch richting de Brusselaars.

De nederlaag deed pijn: "Deze keer was het voor Union SG. Dat ik zelf met veel intensiteit begon? Ik wilde aan de ploegmaten laten zien dat we ze het moeilijk moesten maken, maar we gaan de boot in met 2-1. Dat is heel erg jammer voor ons."

Geen steken meer laten vallen

En dus is de vraag: is de titel nu gaan vliegen voor Club Brugge? Er staan nog 21 punten op het spel, maar de kloof is nu vier punten - en bij een gelijke stand is Union SG ook nog altijd kampioen. Alle hens aan dek dus voor Club Brugge.

"Union SG laat inderdaad weinig liggen, dus we moeten woensdag klaar zijn voor Mechelen thuis. Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We mogen geen steken meer laten vallen, maar er zijn nog zeven wedstrijden te gaan."