Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm
Foto: © photonews

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Nieuw-Zeeland ging afgelopen nacht zwaar onderuit tegen Haïti (4-0). Coach Darren Bazeley en spits Chris Wood toonden zich na de wedstrijd teleurgesteld.

Nieuw-Zeeland is komende zomer op het WK 2026 een van de tegenstanders van België in de groepsfase. Beide landen nemen het op 27 juni tegen elkaar op om 5u00 (Belgische tijd). En voorlopig lijken de All Whites allesbehalve vertrouwen te tanken. Tegen Haïti, een van de kleinere landen op dit WK, gingen ze met 4-0 onderuit.

Een enorme teleurstelling voor bondscoach Darren Bazeley: “Dit is teleurstellend. We kwamen hier met een goede voorbereiding. We zitten al een week in Florida. We hebben hard gewerkt, maar op bepaalde momenten ontbrak het ons aan kwaliteit. Haïti was heel efficiënt en meedogenloos. Dit is een echte les voor ons.”

“Niemand verliest graag. Dit zijn profvoetballers. 4-0 is een slechte uitslag voor ons”, voegde hij eraan toe volgens het Nieuw-Zeelandse medium Stuff. “We moeten hen weer oppeppen. Misschien is deze nederlaag een goede les, zo vroeg in deze campagne. We moeten op elk moment van de match beter zijn.”

De teleurstelling van Chris Wood

Aanvoerder en sterspeler Chris Wood reageerde zichtbaar gefrustreerd: “Dit is niet waarvoor we hier naartoe zijn gekomen. We staan heel ver van het niveau waarop we wilden zitten. We hebben in heel korte tijd nog veel werk. Het is tijd om ons karakter te tonen en terug te slaan. We waren niet goed genoeg.”


Nieuw-Zeeland speelt voor de start van het WK nog een oefenwedstrijd. Daarin wacht een veel zwaardere tegenstander: Engeland, zaterdag om 22u (Belgische tijd). Darren Bazeley en de zijnen beginnen aan het WK op dinsdag 16 juni met een duel tegen Iran om 3u00 (Belgische tijd).

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