Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Charles De Ketelaere werd door Rudi Garcia in de spits gezet voor de eerste oefenwedstrijd van de Rode Duivels, maar de speler van Atalanta stelde wat teleur, in tegenstelling tot Matias Fernandez-Pardo.

Sinds het begin van zijn carrière slagen de bondscoaches van de Rode Duivels er maar moeilijk in om de positie te vinden waarop Charles De Ketelaere echt kan openbloeien. Roberto Martinez sleurde hem van linksbuiten naar rechtsbuiten, via diepe spits en toch ook enkele keren als aanvallende middenvelder.

Domenico Tedesco twijfelde eveneens tussen “valse 9” en creatieve middenvelder, de rol waarin hij hem onder zijn leiding zijn enige drie basisplaatsen gaf — in drie eerlijk gezegd matige wedstrijden, terwijl dat net de positie is waarin Charles De Ketelaere zou moeten uitblinken.

Rudi Garcia maakte van hem een noodspits

Rudi Garcia hakte dan weer snel de knoop door: na een eerste basisplaats die bijzonder moeilijk verliep op de rechterflank tegen Oekraïne in Murcia, maakte hij van Charles De Ketelaere zijn noodnummer 9 in afwezigheid van Romelu Lukaku en gezien de teleurstellende prestaties van Loïs Openda. De ex-Bruggeling aanvaardde dat zonder morren: dat zit in zijn mentaliteit. Ook al beslist een bondscoach opnieuw om hem op te stellen op een positie die eigenlijk niet de zijne is.

De balans richting het WK is gemengd. De kwaliteiten van Charles De Ketelaere zijn overduidelijk, en hij toonde ze vooral in de “makkelijkere” wedstrijden: twee assists tegen Kazachstan, twee goals en een assist tegen Liechtenstein. Tegen Wales bleef hij meer op de achtergrond. Dinsdag, tegen Kroatië, zat hij onder zijn niveau, en het contrast met een veel explosievere Matias Fernandez-Pardo was opvallend.

Maar laten we niet vergeten dat Charles De Ketelaere net een volledig seizoen achter de rug heeft... als creatieve middenvelder. Vijfendertig wedstrijden, vijf goals en zeven assists achter de spits, tegenover amper drie korte optredens in de punt bij Atalanta: alleen voorin spelen bij de Rode Duivels zal voor hem nooit evident zijn. Het probleem is dat geen enkel Belgisch systeem hem echt toelaat om optimaal tot zijn recht te komen, tenzij je een ander sleutelelement moet opofferen.



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Matias Fernandez-Pardo zaterdag titularis?

De geslaagde invalbeurt van Matias Fernandez-Pardo stelde iedereen gerust die nog wat sceptisch was over zijn selectie en zijn last-minute “nationaliteitswissel” (een karikaturale manier om het samen te vatten). In tegenstelling tot De Ketelaere heeft Fernandez-Pardo, ook al is hij opgeleid voor een andere positie dan diepe spits, zijn nieuwe rol volledig omarmd.

Het is hard, maar je moet het vaststellen: Charles De Ketelaere heeft Rudi Garcia als spits goede diensten bewezen, maar als de bondscoach zijn 11 beste spelers wil opstellen, moet hij waarschijnlijk voor Matias Fernandez-Pardo kiezen. Dat zou al deze zaterdag tegen Tunesië kunnen gebeuren, zodat de speler van Lille zich kan “voorstellen” aan het publiek. Dit in afwachting van de terugkeer van Romelu Lukaku, die met zijn (mooie) doelpunt wel een golf van enthousiasme veroorzaakte, maar duidelijk nog niet in optimale vorm is...