Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer
Foto: © photonews

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Cedric Hatenboer zou kunnen terugkeren naar Anderlecht. Telstar moet snel beslissen over zijn aankoopoptie, maar het prijskaartje van 2,5 miljoen euro vormt een groot obstakel.

Cedric Hatenboer lijkt deze zomer opnieuw richting Anderlecht te trekken. De middenvelder werd het voorbije seizoen verhuurd aan Telstar, dat voor vrijdag moet beslissen of het de aankoopoptie in zijn huurcontract licht. Die optie bedraagt 2,5 miljoen euro, maar dat bedrag is voor de Nederlandse club simpelweg te hoog.

Telstar moet snel knoop doorhakken over Hatenboer

Telstar zou Hatenboer graag langer aan boord houden, maar beschikt zelf niet over de financiële middelen om de optie zomaar te lichten. Er wordt nog gekeken of een andere Nederlandse club een rol kan spelen in het dossier. In dat scenario zou die club het bedrag ophoesten, waarna Hatenboer meteen zou worden doorverkocht en Telstar zijn investering onmiddellijk recupereert.

Daarvoor moet er echter vooraf een akkoord liggen, want Telstar kan het risico niet nemen om de speler eerst zelf aan te kopen zonder zekerheid op een snelle doorverkoop.

Voorlopig ziet het er dan ook naar uit dat Hatenboer terugkeert naar Anderlecht. Onder Besnik Hasi leek de middenvelder weinig toekomst te hebben in Brussel, maar met een nieuwe coach kan de situatie mogelijk veranderen. Een frisse blik op de kern kan ervoor zorgen dat Hatenboer alsnog een kans krijgt om zich te tonen bij paars-wit.

Hatenboer keert mogelijk terug naar Anderlecht

Toch blijft zijn toekomst onzeker. Anderlecht zal deze zomer grondig naar de kern kijken en beslissen wie wel en niet in de plannen past na een nieuw seizoen zonder prijs. Als de Brusselaars Hatenboer opnieuw laten vertrekken, lijkt een nieuwe uitleenbeurt niet meteen de bedoeling. In dat geval zou Anderlecht mikken op een definitieve verkoop.

De komende dagen worden dus belangrijk. Telstar moet snel duidelijkheid brengen, maar zonder financiële oplossing lijkt een langer verblijf moeilijk. Hatenboer keert dan terug naar Anderlecht, waar zal moeten blijken of hij onder de nieuwe sportieve plannen nog een rol kan spelen.

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