OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit
Foto: © photonews
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OH Leuven heeft zijn eerste zomertransfer afgerond. Lukasz Lakomy blijft definitief in Leuven, nadat de club de aankoopoptie in zijn contract lichtte. De Poolse middenvelder komt over van Young Boys Bern en ligt nu vast tot 2029.

OH Leuven heeft zijn eerste zomertransfer aangekondigd. Lukasz Lakomy blijft namelijk drie jaar langer bij de club. De club uit de studentenstad heeft de optie in zijn contract gelicht, waardoor er een verlengd verblijf komt.

OH Leuven licht aankoopoptie van Lakomy

De 25-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Young Boys Bern, uit Zwitserland. Nu de aankoopoptie wordt gelicht, blijft hij zeker tot 2029 verbonden aan de club. 

Daarmee beloont OHL hem voor een sterk seizoen, waarin hij geregeld zijn technische kwaliteiten en traptechniek liet zien op het Leuvense middenveld. De club rekent erop dat Lakomy de komende jaren nog belangrijker wordt.



Afgelopen seizoen kwam de Pool maar liefst 34 keer in actie voor zijn club. Hij was goed voor drie doelpunten en drie assists. "De prachtige uithaal op Cercle Brugge en de streep thuis tegen Gent zal iedereen zich ongetwijfeld nog herinneren", schrijft OHL op zijn website.

"Met zijn verfijnde linker liet hij meermaals zijn klasse zien. Lakomy zal ook de komende drie seizoenen onze clubkleuren verdedigen en verder bouwen aan zijn verhaal in Leuven", besluit de club trots.

Daarmee beloont OHL hem voor een sterk seizoen, waarin hij geregeld zijn technische kwaliteiten en traptechniek liet zien op het Leuvense middenveld.

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