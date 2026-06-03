De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

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België won met 0-2 van Kroatië, maar niet elke Rode Duivel kwam even goed uit de verf. Volgens analist Marc Degryse was vooral Charles De Ketelaere de dupe van het tactische experiment van bondscoach Rudi Garcia, die koos voor een systeem met drie verdedigers.

Opmerkelijke keuze van Garcia

Degryse keek met bijzondere aandacht naar de tactische aanpak van Garcia. Vooral de keuze om Amadou Onana een rol achterin te geven, verraste hem.

“Dat experiment bij de Rode Duivels met drie man achterin vond ik een opmerkelijke aanpak van Garcia. Zeker met Onana op die positie. Dat was nog de grootste verrassing voor mij”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De voormalige Rode Duivel zag wel positieve zaken in de organisatie van het elftal. België stond compact en gaf weinig weg. Ook debutant Nathan Ngoy maakte volgens hem een degelijke indruk. De verdediger hield zich goed staande in de duels en speelde een volwassen wedstrijd bij zijn eerste basisplaats. Toch was Degryse niet overtuigd van wat de Belgen brachten wanneer ze zelf de bal hadden.

Aanvallend liep het stroef

Hoewel de uitslag positief was, vond Degryse dat het spel aan de bal te weinig overtuigde. De automatismen ontbraken en verschillende spelers leken nog zoekende in hun rol binnen het nieuwe systeem. “Maar wat hebben we in balbezit gedaan? Vanuit dat oogpunt vond ik ons niet soepel voetballen. Het was zoeken.”

Volgens de analist verliep ook de samenwerking op de flanken moeizaam. De posities van Alexis Saelemaekers en Maxim De Cuyper zorgden niet voor de gewenste dynamiek, waardoor België weinig gevaar kon creëren vanuit het combinatiespel. Dat had volgens hem ook gevolgen voor de aanvallers, en dan vooral voor De Ketelaere.

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De Ketelaere betaalt de prijs

Voor Degryse was het duidelijk wie het meest te lijden had onder het experiment van Garcia. “Voor mij was hij het grootste slachtoffer van dit experiment. Hij heeft slechte punten gescoord. Hij wist niet goed hoe hij met Doku moest samenspelen in dat tweespitsensysteem.”

De Ketelaere kwam nauwelijks in het stuk voor en slaagde er niet in zijn kwaliteiten uit te spelen. Volgens Degryse ligt dat niet uitsluitend aan de speler zelf, maar ook aan de omstandigheden waarin hij moest functioneren.

De analist is ervan overtuigd dat de aanvaller veel beter rendeert naast een klassieke spits zoals Romelu Lukaku. “Als je zo wil spelen, heeft De Ketelaere veel meer baat bij Lukaku naast hem, een sterke spits rond wie hij kan zwerven.”

De terugkeer van Lukaku zou de positie van De Ketelaere in de komende wedstrijden dus aanzienlijk kunnen versterken.

Richting duidelijk basiselftal

Degryse begrijpt waarom Garcia deze wedstrijd gebruikte om te experimenteren. Met het oog op het WK wil de bondscoach verschillende systemen en spelers aan het werk zien. Toch verwacht hij tegen Tunesië een andere aanpak.

Volgens hem moet die wedstrijd dienen als echte generale repetitie voor het WK. Hij wil meer automatismen zien en een ploeg die dominant voetbal brengt, zodat Garcia een duidelijk basiselftal kan vormen voor de openingswedstrijd tegen Egypte.

Op het middenveld ziet Degryse alvast enkele vaste waarden. Youri Tielemans behoort volgens hem tot de zekerheden, net als Nicolas Raskin en Onana. Tegelijk wijst hij erop dat België over voldoende kwaliteit beschikt om afhankelijk van de tegenstander andere keuzes te maken.

Ook Hans Vanaken maakte indruk als invaller. Met een bal op de lat en een knappe assist toonde hij volgens Degryse opnieuw zijn waarde. De analist hoopt dan ook dat de middenvelder tijdens het WK voldoende speelminuten krijgt.

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