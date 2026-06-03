'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'
Foto: Nicolas Darimont

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STVV staat voor een nieuwe fase na het vertrek van Wouter Vrancken. Terwijl de trainerskwestie bijna opgelost lijkt, werkt de club ook al aan de eerste versterking voor volgend seizoen. Frédéric Soèllé Soèllé staat dicht bij een overstap naar Stayen.

STVV bereidt zich voor op het tijdperk na Wouter Vrancken. De club maakte na het vertrekt van Vrancken bekend dat het snel een nieuwe hoofdtrainer zou aanstellen. Volgens de laatste berichten moet zijn assistent Frédéric De Meyer de nieuwe trainer worden op Stayen.

STVV dicht bij eerste transfer na vertrek Vrancken

Maar niet alleen in de staf zullen er veranderingen komen, ook de kern wordt aangepakt. De eerste zomertransfer zal niet lang op zich laten wachten. Volgens Het Belang van Limburg staat STVV dicht bij de komst van Frédéric Soèllé Soèllé.

Soèllé Soèllé gespot op Stayen

De krant meldt dat de aanvaller van RWDM op Stayen werd gespot, waarschijnlijk om zijn medische tests af te leggen. Er ligt een contract voor hem klaar en het dossier zou deze week, en anders zeker volgende week, afgerond moeten zijn.

De 20-jarige Belg is eigendom van RWDM, waar hij nog tot juni 2027 onder contract ligt voorlopig. Nadat hij zijn opleiding genoot bij KV Mechelen, waar hij ook doorbrak in de eerste ploeg, trok hij naar de Brusselaars.

STVV wil jonge Belgische aanvaller binnenhalen

Afgelopen zomer leenden ze hem uit aan RFC Liège, waar hij vorig seizoen 25 wedstrijden speelde. De spits kon zeven doelpunten maken in die tijd. Lang zal hij dus niet terugkeren naar RWDM na zijn uitleenbeurt. Zijn marktwaarde bedraagt 250.000 euro volgens Transfermarkt.

Het is de bedoeling dat hij bij de groep zit wanneer de voorbereiding van STVV begint. Na een historisch seizoen met Europees voetbal wil de club niet alleen ervaring behouden, maar ook jonge Belgische profielen aantrekken die nog kunnen groeien. De aanvaller krijgt zo mogelijk de kans om zich op Stayen te tonen op een hoger niveau dan bij RFC Liège.

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