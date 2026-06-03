‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

KRC Genk blijft speuren naar offensieve versterking en heeft daarbij opnieuw zijn oog laten vallen op Lenny Joseph. De Limburgers probeerden de aanvaller eerder al binnen te halen en zouden zijn dossier nog altijd nauwgezet opvolgen.

Genk geeft piste rond Joseph niet op

Volgens het Franse medium L’Équipe blijft KRC Genk geïnteresseerd in Lenny Joseph. De Belgische topclub probeerde de aanvaller tijdens de wintermercato al aan te trekken, maar een akkoord kwam er uiteindelijk niet. Toch lijkt de naam van de Frans-Haïtiaanse spits nog steeds hoog op het verlanglijstje te staan.

Genk ziet in Joseph een profiel dat perfect aansluit bij de visie van de club: een aanvaller met fysieke kwaliteiten, groeimarge en ervaring op verschillende niveaus. Daardoor wordt een nieuwe poging tijdens de komende transferperiode niet uitgesloten.

Van Franse reeksen naar Europees voetbal

Joseph, inmiddels 25 jaar, doorliep een opvallend parcours. De aanvaller genoot een deel van zijn opleiding bij Paris Saint-Germain, maar werkte zich nadien via Le Puy en Boulogne stap voor stap naar het profvoetbal. Zijn doorbraak volgde bij FC Metz, waar hij zowel in Ligue 1 als Ligue 2 ervaring opdeed.

Na zijn periode bij Metz trok hij naar Grenoble, waar hij zich verder ontwikkelde in de Franse tweede klasse. Zijn prestaties daar leverden hem begin 2025 een transfer op naar het Hongaarse Ferencváros, een club die jaarlijks meestrijdt voor de landstitel en regelmatig Europees voetbal speelt.

Sterk seizoen bij Ferencváros

Het voorbije seizoen kwam Joseph uit voor Ferencváros. Daar liet hij geregeld zien waarom verschillende clubs hem volgen. De spits speelde zowel in de competitie als in Europese wedstrijden en verzamelde waardevolle ervaring op een hoger niveau. In de Hongaarse competitie was hij goed voor meerdere doelpunten en sterke prestaties in de titelstrijd.





Zijn veelzijdigheid speelt daarbij in zijn voordeel. Hoewel hij in de eerste plaats een centrumspits is, kan hij ook op de flanken uit de voeten. Dat maakt hem extra interessant voor clubs die aanvallend over meerdere opties willen beschikken.

Contract maakt transfer niet eenvoudig

Een transfer zal echter niet vanzelfsprekend worden. Joseph ligt nog tot medio 2028 onder contract bij Ferencváros, waardoor de Hongaarse topclub stevig aan de onderhandelingstafel zit. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer twee miljoen euro, al kan een transfersom door de interesse van meerdere clubs nog hoger uitvallen.

Voor Genk wordt het dus afwachten of het deze keer wel kan doorpakken. Vast staat dat Joseph een speler blijft die perfect past binnen het profiel waar de Limburgers al langer naar op zoek zijn.