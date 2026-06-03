‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk blijft speuren naar offensieve versterking en heeft daarbij opnieuw zijn oog laten vallen op Lenny Joseph. De Limburgers probeerden de aanvaller eerder al binnen te halen en zouden zijn dossier nog altijd nauwgezet opvolgen.

Genk geeft piste rond Joseph niet op

Volgens het Franse medium L’Équipe blijft KRC Genk geïnteresseerd in Lenny Joseph. De Belgische topclub probeerde de aanvaller tijdens de wintermercato al aan te trekken, maar een akkoord kwam er uiteindelijk niet. Toch lijkt de naam van de Frans-Haïtiaanse spits nog steeds hoog op het verlanglijstje te staan.

Genk ziet in Joseph een profiel dat perfect aansluit bij de visie van de club: een aanvaller met fysieke kwaliteiten, groeimarge en ervaring op verschillende niveaus. Daardoor wordt een nieuwe poging tijdens de komende transferperiode niet uitgesloten.

Van Franse reeksen naar Europees voetbal

Joseph, inmiddels 25 jaar, doorliep een opvallend parcours. De aanvaller genoot een deel van zijn opleiding bij Paris Saint-Germain, maar werkte zich nadien via Le Puy en Boulogne stap voor stap naar het profvoetbal. Zijn doorbraak volgde bij FC Metz, waar hij zowel in Ligue 1 als Ligue 2 ervaring opdeed.

Na zijn periode bij Metz trok hij naar Grenoble, waar hij zich verder ontwikkelde in de Franse tweede klasse. Zijn prestaties daar leverden hem begin 2025 een transfer op naar het Hongaarse Ferencváros, een club die jaarlijks meestrijdt voor de landstitel en regelmatig Europees voetbal speelt.

Sterk seizoen bij Ferencváros

Het voorbije seizoen kwam Joseph uit voor Ferencváros. Daar liet hij geregeld zien waarom verschillende clubs hem volgen. De spits speelde zowel in de competitie als in Europese wedstrijden en verzamelde waardevolle ervaring op een hoger niveau. In de Hongaarse competitie was hij goed voor meerdere doelpunten en sterke prestaties in de titelstrijd.

Zijn veelzijdigheid speelt daarbij in zijn voordeel. Hoewel hij in de eerste plaats een centrumspits is, kan hij ook op de flanken uit de voeten. Dat maakt hem extra interessant voor clubs die aanvallend over meerdere opties willen beschikken.

Contract maakt transfer niet eenvoudig

Een transfer zal echter niet vanzelfsprekend worden. Joseph ligt nog tot medio 2028 onder contract bij Ferencváros, waardoor de Hongaarse topclub stevig aan de onderhandelingstafel zit. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer twee miljoen euro, al kan een transfersom door de interesse van meerdere clubs nog hoger uitvallen.

Voor Genk wordt het dus afwachten of het deze keer wel kan doorpakken. Vast staat dat Joseph een speler blijft die perfect past binnen het profiel waar de Limburgers al langer naar op zoek zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Metz
Lenny Joseph

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Joseph - Kompany - Saibari

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Joseph - Kompany - Saibari

09:45
De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

10:20
1
Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol Analyse

Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol

06:00
‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

09:45
1
WK LIVE: Rudi Garcia dankbaar, tegenstander Rode Duivels krijgt pak slaag

WK LIVE: Rudi Garcia dankbaar, tegenstander Rode Duivels krijgt pak slaag

08:40
3
‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

08:00
1
‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

07:30
1
WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België Analyse

WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

07:00
1
Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

06:30
3
"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

23:00
'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

22:30
1
Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

22:00
8
Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

21:30
Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

21:00
12
'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

20:30
7
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

20:07
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
6
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
1
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

19:00
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

18:00
2
Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
2
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
8
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
7
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
6
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
18
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
13
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

11:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG' JaKu JaKu over De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment” André Coenen André Coenen over Kroatië - België: 0-2 Wezzebezze Wezzebezze over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij JaKu JaKu over Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku Demogorgon Demogorgon over ‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’ Stigo12 Stigo12 over WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten André Coenen André Coenen over Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved