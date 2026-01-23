Opvallend: 'KRC Genk opent gesprekken voor... nog een spits'

Opvallend: 'KRC Genk opent gesprekken voor... nog een spits'


KRC Genk hield zich deze winter opvallend rustig op de transfermarkt, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. De Limburgers bekijken momenteel een nieuwe optie voor de aanval, ondanks de al ruime bezetting voorin.

KRC Genk is deze winter nog niet erg actief geweest op de wintermercato. Middenvelder Patrik Hrosovsky verliet de club voor een terugkeer naar Viktoria Plzen. Op inkomend vlak viel er nog niets te noteren.

Maar daar zou verandering in kunnen komen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben de Limburgers hun oog laten vallen op Lenny Joseph.

Genk opent gesprekken voor Lenny Joseph

De 25-jarige aanvaller is momenteel actief bij Ferencvaros, waar hij de bank afwisselt met basisplaatsen. De marktwaarde van de Fransman bedraagt volgens Transfermarkt 1,2 miljoen euro. Genk zou niet de enige geïnteresseerde club zijn.

De Limburgers hebben de gesprekken geopend met de bedoeling Joseph definitief naar de Cegeka Arena te halen. Opvallend: het gaat om een centrumspits. Zo lopen er al een aantal rond in Genk.


Hyeon-Gyu Oh begon het seizoen in de basis, Robin Mirisola krijgt geregeld zijn kans en Aaron Bibout mocht donderdag tegen Utrecht zijn basisdebuut vieren. Afgelopen zomer haalde Genk ook nog Jusef Erabi binnen.

