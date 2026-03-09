Opvallende transfer op komst? 'Engelse clubs azen op Beerschot-sterkhouder'

Beerschot kan deze zomer enkele spelers zien vertrekken. Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek. Zo geniet doelman Nick Shinton volgens buitenlandse media interesse uit Engeland.

SK Beveren promoveert volgend seizoen al sowieso naar de Jupiler Pro League. Het tweede ticket voor een rechtstreekse promotie moet nog uitgedeeld worden. Beerschot en KV Kortrijk maken daar het meeste kans op.

De Kielse Ratten staan momenteel op de derde plaats met 51 punten, dat zijn er vier minder dan de Kerels. Als Beerschot de tweede plaats niet haalt, start het naar alle waarschijnlijkheid nog wel met een ferme boost aan de Promotion Play-offs.

Engelse clubs tonen interesse in Beerschot-doelman Nick Shinton

Enkele spelers hebben zich dit seizoen kunnen onderscheiden op het Kiel en dat is ook in het buitenland opgevallen. Zo geniet doelman Nick Shinton interesse vanuit Engeland.

Transferwatcher Pete O'Rourke meldt namelijk dat Birmingham, Swansea én Watford belangstelling tonen in Shinton. De drie Championship-clubs zouden actie willen ondernemen.



De Belgische doelman kon in 27 competiewedstrijden zijn doel al tien keer schoon houden. Hij slikte 27 tegendoelpunten dit seizoen. Transfermarkt schat zijn waarde op 700.000 euro.