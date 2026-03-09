Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht heeft in de topper tegen Club Brugge KV twee keer op voorsprong gestaan, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Het werd een intense wedstrijd waarin paars-wit lang uitzicht had op een stunt in Brugge.

Na afloop bleef bij coach Jérémy Taravel dan ook een dubbel gevoel hangen. “Er is wat ontgoocheling, want we wisten dat het hier moeilijk zou worden. Het is een gemengd gevoel tussen tevredenheid over het punt en teleurstelling dat we het werk niet hebben afgemaakt.”

Volgens Taravel had zijn ploeg de wedstrijd in handen kunnen nemen toen ze twee keer op voorsprong kwam. “We staan twee keer voor, maar we maken het niet af. Tegen een ploeg als Brugge is dat gevaarlijk. Als je de kans krijgt om de match te doden, moet je dat doen.”

Met de week begint het indrukwekkender te worden wat Taravel doet met deze kern. De Anderlecht-coach was tevreden over de tactische uitvoering van zijn team. “We hebben ons blok aangepast aan de rust, het centrum beter gesloten en Nathan De Cat was opnieuw beslissend. Dat zijn belangrijke details in zo’n wedstrijd.”

Het team is collectief gegroeid sinds Taravel overnam

Ook de invallers maakten volgens Taravel een verschil. Maar hij was ook lovend over Tristan Degreef. “We hebben kwaliteit op de bank en het management is er ook op gericht om iedereen betrokken te houden. Tristan heeft kwaliteit aan de bal en werkt ook defensief hard voor het team.”

Lees ook... Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"
Ondanks de gemiste kans blijft Taravel optimistisch over de richting die Anderlecht uitgaat. “De druk ligt altijd op de resultaten en ook op mij om het team te brengen waar we willen staan. Maar ik ben tevreden over de mentaliteit en het collectieve werk. We blijven vooruitgang boeken en proberen ons eigen voetbal te spelen.”
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Jérémy Taravel

Meer nieuws

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
1
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
4
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
7
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00
Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

20:30
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Reactie

Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben"

18:15
4
Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort

17:45
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
1
Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens"

17:15
4
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
2
🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

🎥 Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat doet monden openvallen na glansprestatie

17:30
2
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
1
🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge

16:35
3
Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk" Reactie

Ivan Leko laat zich uit over Nathan De Cat: "Niet echt onder de indruk"

16:18
7
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
2
Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

Anderlecht komt twee keer op voorsprong, maar moet tevreden zijn met een punt tegen Club Brugge

15:29
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

23:00
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

14:30
🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

14:00
1
Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

21:20
STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

21:10
Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

20:37
🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

21:40
🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

21:00
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
3
Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

20:00
Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

leonardoo leonardoo over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij André Coenen André Coenen over "Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek Sv1978 Sv1978 over Nathan De Cat neemt Anderlecht bij de hand: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Stefaan_82 Stefaan_82 over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Sv1978 Sv1978 over Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard" Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur" Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij Stefaan_82 Stefaan_82 over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved