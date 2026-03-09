Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

RSC Anderlecht heeft in de topper tegen Club Brugge KV twee keer op voorsprong gestaan, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Het werd een intense wedstrijd waarin paars-wit lang uitzicht had op een stunt in Brugge.

Na afloop bleef bij coach Jérémy Taravel dan ook een dubbel gevoel hangen. “Er is wat ontgoocheling, want we wisten dat het hier moeilijk zou worden. Het is een gemengd gevoel tussen tevredenheid over het punt en teleurstelling dat we het werk niet hebben afgemaakt.”

Volgens Taravel had zijn ploeg de wedstrijd in handen kunnen nemen toen ze twee keer op voorsprong kwam. “We staan twee keer voor, maar we maken het niet af. Tegen een ploeg als Brugge is dat gevaarlijk. Als je de kans krijgt om de match te doden, moet je dat doen.”

Met de week begint het indrukwekkender te worden wat Taravel doet met deze kern. De Anderlecht-coach was tevreden over de tactische uitvoering van zijn team. “We hebben ons blok aangepast aan de rust, het centrum beter gesloten en Nathan De Cat was opnieuw beslissend. Dat zijn belangrijke details in zo’n wedstrijd.”

Het team is collectief gegroeid sinds Taravel overnam

Ook de invallers maakten volgens Taravel een verschil. Maar hij was ook lovend over Tristan Degreef. “We hebben kwaliteit op de bank en het management is er ook op gericht om iedereen betrokken te houden. Tristan heeft kwaliteit aan de bal en werkt ook defensief hard voor het team.”

Ondanks de gemiste kans blijft Taravel optimistisch over de richting die Anderlecht uitgaat. “De druk ligt altijd op de resultaten en ook op mij om het team te brengen waar we willen staan. Maar ik ben tevreden over de mentaliteit en het collectieve werk. We blijven vooruitgang boeken en proberen ons eigen voetbal te spelen.”

