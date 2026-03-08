Patro-coach Stijn Stijnen haalt uit: "Je kan onmogelijk spreken van een eerlijke strijd"

Patro Eisden heeft zaterdag een punt gepakt tegen RSCA Futures na twee nederlagen op rij. Coach Stijn Stijnen was tevreden met het resultaat, maar haalde na afloop ook stevig uit.

Patro Eisden heeft het de laatste weken wat moeilijker. Na twee nederlagen namen de Limburgers het zaterdag op tegen RSCA Futures. De wedstrijd eindigde op een 0-0-gelijkspel.

"Het was belangrijk om na 2 verliesbeurten een resultaat te halen", vertelde coach Stijn Stijnen na afloop volgens de clubmedia. "Het was eveneens belangrijk om na een paar wedstrijden met veel tegendoelpunten ook daar orde op zaken te zetten."

Stijnen was tevreden over zijn troepen en hun prestatie. Het punt deed hen duidelijk deugd. "Onze mentaliteit was uitstekend. Onze kwaliteit in de laatste fase was niet genoeg voor een doelpunt. Dat moet je soms aanvaarden."

Stijnen is scherp

"Maar ik herhaal het belang van een resultaat na 2 matchen zonder punten. Dat is zo belangrijk", benadrukt Stijnen. De coach was verder heel scherp voor de competitieorganisatie. Hij gaf daarvoor ook zijn redenen.



"We staan 5de en ontvangen dinsdag Luik. Altijd een beladen wedstrijd, al kan je onmogelijk spreken van een eerlijke strijd. Wij moeten binnen de 72u opnieuw aan de bak en zij hebben 9 dagen tijd gehad. In een profcompetitie mag dat niet zo oneerlijk verdeeld zijn. Uiteraard gaan we er alles aan doen om klaar te zijn", aldus Stijnen.