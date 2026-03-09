Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Joel Ordoñez is grof wild. De Europese grootmachten staan in de rij voor de verdediger van Club Brugge. Al zijn er ondertussen twee topclubs héél concreet.

We schreven eerder al dat PSG méér dan concrete interesse heeft in Joel Ordoñez. Meer zelfs: de Franse grootmacht laat er geen gras over groeien.

De eerste contacten tussen PSG, Club Brugge én (de entourage van) Ordoñez zijn reeds gelegd. De Fransen lijken bereid om vijftig miljoen euro op tafel te gooien.

Welke clubs volgen het transferdossier van Joel Ordoñez?

Atlético Madrid, Aston Villa en Newcastle United informeerden ondertussen ook al naar de voorwaarden van de Ecuadoriaan. Al volgden er voorlopig geen concrete gesprekken.

Dan kijkt Liverpool FC wél concreter naar het dossier. De Engelse media weten dat The Reds het voorbeeld van PSG hebben gevolgd en de eerste contacten hebben gelegd.

Gedoodverfde opvolger van Virgil van Dijk



Liverpool ziet in Ordoñez de gedoodverfde opvolger van Virgil van Dijk. De 34-jarige Nederlander gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. En vijftig miljoen euro is wisselgeld voor de Engelse topclub…