Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

OH Leuven domineerde zaterdag tegen Westerlo met 21 kansen en 2,5 expected goals, maar verliet het veld toch met nul punten. Felice Mazzu kon het verlies nog steeds niet bevatten. "Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe we deze wedstrijd verloren hebben", zei hij op de persconferentie.

De coach zag zijn team goed spelen, maar zonder beloning. “Ik ben heel triest en teleurgesteld voor mijn groep, want ik kan ze niets verwijten op het vlak van intensiteit, wil, mentaliteit, of op het niveau van gecreëerde kansen,” stelde Mazzu.

Na de vroege owngoal van Ikwuemesi nam OHL het initiatief, maar de efficiëntie ontbrak. “We hebben veel mooie dingen getoond, we misten alleen efficiëntie vandaag, de iets preciezere voorzet of loopactie. We hadden absoluut kansen om te winnen, maar we vertrekken met nul punten", treurde Mazzu.

Felice Mazzu wil dat zijn spelers positief blijven

De tegenstander speelde volgens Mazzu tactisch slim. “Ze begonnen ook vanaf minuut vijf tijd te rekken en traag te spelen, waardoor we misschien niet altijd in ons spel geraakten", zei hij over het moeilijke begin. Toch wees hij op het positieve spel van zijn ploeg: “Dat is het punt vandaag niet, we hebben punten nodig.”

Mazzu benadrukte dat hij ondanks de frustratie positief wil blijven. “We moeten verder, denken over de toekomst en niet in het verleden blijven hangen. Het is verboden om nu te verslappen", stelde hij.



Voor OH Leuven wordt de droom van Play-off 2 hierdoor weer moeilijker, maar Mazzu houdt hoop. “Op moeilijke momenten zie je de echte waarde van een persoon. De spelers moeten waken over de positiviteit en blijven werken, welke tegenslag we ook moeten verwerken", besloot hij.