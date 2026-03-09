Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

AC Milan heeft zondagavond de Lombardische derby tegen Inter Milan met het kleinste verschil gewonnen. In een spannende topper trokken de Rossoneri met 1-0 aan het langste eind, met twee Belgen die de volledige wedstrijd speelden en... indruk maakten.

Voor Milan was de opdracht duidelijk: winnen om in de titelstrijd te blijven geloven. Inter begon met een voorsprong van tien punten aan de derby, maar door de overwinning verkleint Milan de kloof tot zeven punten, met nog tien speeldagen te gaan in de Serie A.

Bij de thuisploeg stonden opnieuw twee Belgen in de basis. Koni De Winter vormde het hart van de verdediging, terwijl Alexis Saelemaekers op de rechterflank speelde. Vooral het duel tussen Saelemaekers en Federico Dimarco was opvallend, waardoor de voormalige Anderlecht-speler vaker moest verdedigen dan aanvallen.

De grote uitblinker bij Milan was echter De Winter. De centrale verdediger kreeg na afloop heel wat lof voor zijn prestatie. Rudi Garcia kan hem met deze vorm amper nog negeren.

Corriere della Sera schrijft heel lovende woorden. “De Belg was niet klaar, hij was heel erg klaar. Sinds zijn eerste wedstrijden is hij exponentieel gegroeid. Hij heeft het voetbal van Allegri eindelijk onder de knie en speelt met steeds meer zelfvertrouwen. Sommige tackles waren geniaal en bevestigen zijn gestage, maar zeer waardevolle ontwikkeling.”

Bij Calciomercato wordt hij zelfs ‘Minister van Defensie’ genoemd. “Een autoritaire, vlekkeloze prestatie die grensde aan de perfectie.”







