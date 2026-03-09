Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

AC Milan heeft zondagavond de Lombardische derby tegen Inter Milan met het kleinste verschil gewonnen. In een spannende topper trokken de Rossoneri met 1-0 aan het langste eind, met twee Belgen die de volledige wedstrijd speelden en... indruk maakten.

Voor Milan was de opdracht duidelijk: winnen om in de titelstrijd te blijven geloven. Inter begon met een voorsprong van tien punten aan de derby, maar door de overwinning verkleint Milan de kloof tot zeven punten, met nog tien speeldagen te gaan in de Serie A.

Bij de thuisploeg stonden opnieuw twee Belgen in de basis. Koni De Winter vormde het hart van de verdediging, terwijl Alexis Saelemaekers op de rechterflank speelde. Vooral het duel tussen Saelemaekers en Federico Dimarco was opvallend, waardoor de voormalige Anderlecht-speler vaker moest verdedigen dan aanvallen.

De grote uitblinker bij Milan was echter De Winter. De centrale verdediger kreeg na afloop heel wat lof voor zijn prestatie. Rudi Garcia kan hem met deze vorm amper nog negeren.

Corriere della Sera schrijft heel lovende woorden. “De Belg was niet klaar, hij was heel erg klaar. Sinds zijn eerste wedstrijden is hij exponentieel gegroeid. Hij heeft het voetbal van Allegri eindelijk onder de knie en speelt met steeds meer zelfvertrouwen. Sommige tackles waren geniaal en bevestigen zijn gestage, maar zeer waardevolle ontwikkeling.”

Bij Calciomercato wordt hij zelfs ‘Minister van Defensie’ genoemd. “Een autoritaire, vlekkeloze prestatie die grensde aan de perfectie.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Inter Milaan
Koni De Winter

Meer nieuws

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
1
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
1
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

10:30
1
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
23
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
1
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
5
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
4
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
2
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
4
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
3
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

23:00
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
14
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00
🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand

21:40
STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

STVV blijft druk zetten op Club Brugge en Union na thriller tegen Cercle Brugge

21:10
Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

Ex-speler van Club Brugge helpt Carl Hoefkens aan doelpuntenrijk gelijkspel tegen Feyenoord

21:20
🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

🎥 Hallo, Rudi Garcia? Bundesliga-Belg solliciteert naar plekje bij Duivels met héérlijke goal

21:00
Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

20:37
Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

Coosemans onder de indruk van Club Brugge-speler: "Echt een topper"

20:30
Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

Ajax neemt afscheid van Fred Grim als T1 en kiest voor ex-coach uit de JPL

20:00
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 28
Napoli Napoli 2-1 Torino Torino
Cagliari Cagliari 1-2 Como Como
Atalanta Atalanta 2-2 Udinese Udinese
Juventus Juventus 4-0 Pisa Pisa
Lecce Lecce 2-1 Cremonese Cremonese
Bologna Bologna 1-2 Hellas Verona Hellas Verona
Fiorentina Fiorentina 0-0 Parma Parma
Genoa Genoa 2-1 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 1-0 Inter Milaan Inter Milaan
Lazio Lazio 20:45 Sassuolo Sassuolo

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend Canard-i Canard-i over Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard" Andreas2962 Andreas2962 over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij Canard-i Canard-i over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt Canard-i Canard-i over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Supremepony Supremepony over Had de 2-2 van Club Brugge afgekeurd moeten worden? "VAR kijkt niet eens" FCBalto FCBalto over En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat Erwin Wille Erwin Wille over Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen Bork Bork over 🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen Essevee for ever Essevee for ever over Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved