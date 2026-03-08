Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

KAA Gent kreeg al vroeg een tegenvaller te verwerken tegen KV Mechelen. Een Buffalo moest het veld verlaten na een harde tackle, tot grote zorgen van coach Rik De Mil.

KAA Gent neemt het zondag op tegen KV Mechelen in de Jupiler Pro League. Een enorm belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Bij winst is Malinwa zeker van deelname aan de Champions' Play-offs.

Tijdens de rust stond het al 2-0 in het voordeel van KAA Gent na doelpunten van Max Dean en Lopes da Silva. Als de Buffalo's de overwinning over de streep trekken sluipen ze opnieuw de top zes binnen.

Flinke domper voor KAA Gent in eerste helft tegen Mechelen

Veel om voor te spelen dus op zondagnamiddag. Ondanks de voorsprong ging Gent-coach Rik De Mil toch met kopzorgen de kleedkamers in bij de rust. Al vroeg in de wedstrijd moest hij een flinke domper slikken.

Na een tackle van Wilfried Kanga op Konaté was het de Gent-spits die niet meer verder kon. Hij bleef manken en uiteindelijk werd duidelijk dat zijn wedstrijd erop zat.

Hij is nog maar net terug van zijn hersenschudding die hij opliep in duel met Tobe Leysen en toch is hij al opnieuw buiten strijd. Gent moet nu hopen dat zijn blessure niet te ernstig is.