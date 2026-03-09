Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

De tackle van Christian Burgess op Robin Mirisola blijft voor discussie zorgen. Waar de verdediger slechts geel kreeg, geeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot nu toe dat de juiste beslissing eigenlijk een rode kaart had moeten zijn, al maakt hij een opvallende kanttekening.

Afgelopen weekend ontstond er bijzonder veel discussie over een fase tijdens Union SG - KRC Genk. De Limburgers kregen een penalty na een aanslag van Christian Burgess op het been van Robin Mirisola.

Tot bijna ieders verbazing kreeg de Engelsman slechts geel voor zijn zware tackle. De verdediger vertelde na afloop dat geel voldoende was voor zijn overtreding, maar wordt tegengesproken door Jonathan Lardot.

Jonathan Lardot verwachtte rood

De scheidsrechterbaas liet zich bij DAZN uit over de situatie. "Wij verwachten hier een rode kaart", valt hij meteen met de deur in huis. Nadien volgt echter een heel bijzondere uitleg. Volgens Lardot was het tijdens de wedstrijd niet duidelijk.

"Al de discussie is begonnen op basis van een foto van een fotograaf", zegt hij. "Live tijdens de wedstrijd was er geen sprake van een duidelijke rode kaart. Er werd wel gesproken over een mogelijke rode kaart, op basis van onze beelden."



"We kunnen wel denken dat de intensiteit hoog is, maar het point of contact was niet eenvoudig te bepalen. Maar als we dan naar de foto zien, dan is het absoluut een rode kaart. Heel duidelijk. De beste beslissing was penalty én rood", besluit Lardot.