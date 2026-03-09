Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

De oorlog in het Midden-Oosten roept heel wat sportieve vragen op, op drie maanden van het WK en met nog slechts enkele weken te gaan tot de laatste intercontinentale barrageduels. Zo heeft Irak bijvoorbeeld gevraagd om zijn wedstrijd, die in Mexico gepland stond, uit te stellen.

De laatste tickets voor het WK 2026 worden eind maart verdeeld. En ook al treft België in de groepsfase geen winnaar van een intercontinentale barrage, kunnen die matchen toch het parcours van de Rode Duivels beïnvloeden.

De manschappen van Rudi Garcia nemen het op het Noord-Amerikaanse WK namelijk op tegen Egypte, Nieuw-Zeeland en Iran. Maar door de oorlog die momenteel het Midden-Oosten teistert, is de deelname van Iran aan het toernooi niet langer zeker.

Hun vervanger zou de verliezer kunnen zijn van de finale van de intercontinentale barrage tussen Irak en de winnaar van de halve finale tussen Bolivia en Suriname. Alleen roept ook daar de geopolitieke situatie twijfels op over het kunnen laten doorgaan van die duels.

Een barrage die gevolgen kan hebben voor de Rode Duivels

De Iraakse bond heeft de FIFA namelijk gevraagd de finale uit te stellen, aangezien het Iraakse luchtruim wegens het conflict gesloten is, waardoor spelers niet vanuit Bagdad kunnen vliegen.

Bovendien, "de sluiting van de ambassades heeft een visumprobleem veroorzaakt voor deze in Mexico geplande finale", schrijft journalist Romain Molina. De Iraakse spelers en staf zouden dus mogelijk de toegang tot het Mexicaanse grondgebied geweigerd worden.





De situatie blijft dus erg onzeker, terwijl Irak al 40 jaar wacht op een tweede deelname aan een WK. Als de barrage wel kan worden afgewerkt, zou de verliezer Iran kunnen vervangen bij een forfait, terwijl de winnaar zich rechtstreeks zou plaatsen. En als de match niet plaatsvindt, wordt het afwachten welke beslissing de FIFA neemt…