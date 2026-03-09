Interview Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Pirard heeft zondag op het veld van Zulte misschien zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Standard. De 30-jarige doelman wilde daar niet te veel bij stilstaan en genoot van de drie kostbare punten, binnengehaald dankzij de reddende treffer van Henry Lawrence in de slotminuten.

Ondanks de reddende treffer van Henry Lawrence in de slotminuten, haastten de spelers van Standard zich, zoals wel vaker, niet om de vragen van de pers te beantwoorden. Eerst nog luisteren naar de debriefing van Vincent Euvrard en een beetje vieren, deze overwinning die hen in de strijd om de top 6 houdt.

"Het is zeker dat we een beetje vieren, we blijven in de race! Het was een moeilijke wedstrijd, zij brachten ons in de problemen. We kregen in de tweede helft een paar kansen, zoals die bal op de paal die er niet in ging. Dat doelpunt heeft ons bevrijd, we wisten dat we moesten winnen", zuchtte Lucas Pirard opgelucht na de wedstrijd.

Standard probeerde in Zulte niet "mooi" te voetballen

Omdat het op zijn hoede was voor de offensieve kracht van Zulte Waregem, hield Standard achteraan de boel goed dicht en koos het voor langere fases van balbezit om tegenaanvallen te vermijden. Dat vertraagde opnieuw de aanvallende opbouw, waarin sowieso al weinig tempo zat. Meer dan ooit zochten de Rouches in de Elindus Arena niet naar schoonheid, wel naar efficiëntie, en dat loonde in de slotfase.

"Het doel is eerst en vooral om de nul te houden. Daarna is het makkelijker om kansen te creëren zoals we gedaan hebben, om te scoren en de drie punten te pakken. Het klopt dat het moeilijk was: het veld was drassig en niet eenvoudig. We konden niet altijd ons spel spelen, we wonnen ook niet altijd de tweede ballen. Het was misschien geen mooie match, maar we hadden gewoon de drie punten nodig en die hebben we gepakt."

De Rouches zijn gered, maar maakten zich daar nooit echt zorgen over

Door deze zege verzekert Standard zich in de eerste plaats officieel van het behoud in de Jupiler Pro League. Maar vooral: het mag nog altijd hopen op een ticket voor de Champions' Play-Offs. Lucas Pirard verzekert dat de Rouches nooit bang waren voor hun toekomst en altijd naar boven in het klassement hebben gekeken.

Lees ook... Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

"We hebben nooit naar beneden gekeken, altijd naar boven. We wisten zelfs niet wat er onderin gebeurde, we kijken alleen naar ons doel: de top 6 halen. We zullen het zien na de laatste twee wedstrijden, maar het zou dom zijn om te zeggen dat we Play-Off 1 niet willen. We staan aan de poort van de top 6, we gaan alles geven tot op de laatste speeldag."

Deze keer had Standard het geluk aan zijn kant

Dat doel had zondagavond nochtans vroegtijdig kunnen wegsmelten, toen scheidsrechter Laforge in het begin van de toegevoegde tijd van de tweede helft een penalty aan Zulte toekende na een fout van Hautekiet op invaller Vossen. Uiteindelijk draaide de VAR die beslissing terug, na meerdere minuten onzekerheid.

"Ik heb gebeden dat een klein sterretje ons zou komen redden. We hebben geluk dat er buitenspel was. Goed dat het eens voor ons valt, want in de eerste helft werd er ook al een doelpunt van ons afgekeurd. We hadden een beetje geluk, maar dat heb je nodig, zeker in wedstrijden zoals deze. We zagen de tijd wegtikken en vroegen ons af hoe we nog zouden scoren, maar we zijn erin geslaagd. De spelers die zijn ingevallen hebben ook het verschil gemaakt en iets bijgebracht."

Lucas Pirard, die acht keer aan de aftrap kwam, heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen voor Standard gespeeld, want Matthieu Epolo is volgende week terug voor de verplaatsing naar Antwerp. Op deze avond van overwinning wilde de 30-jarige doelman daar niet te veel aan denken. "Ik weet het niet, we hebben er niet over gesproken. We zullen wel zien", besloot hij met een glimlach.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Zulte Waregem
Lucas Pirard

Meer nieuws

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
28
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
3
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
3
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
2
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
2
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

23:00
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
1
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

Standard doet wat het moet doen in Waregem en houdt hoop op top zes levend

20:37
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

10:30
2
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
9
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
2
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
5
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
3
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
5
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
16
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

franchi franchi over Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste" franchi franchi over Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven' Purple Love Purple Love over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie" franchi franchi over 🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand franchi franchi over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt franchi franchi over 🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat franchi franchi over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend FCB vo altijd FCB vo altijd over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved