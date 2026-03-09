Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

Lucas Pirard heeft zondag op het veld van Zulte misschien zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Standard. De 30-jarige doelman wilde daar niet te veel bij stilstaan en genoot van de drie kostbare punten, binnengehaald dankzij de reddende treffer van Henry Lawrence in de slotminuten.

Ondanks de reddende treffer van Henry Lawrence in de slotminuten, haastten de spelers van Standard zich, zoals wel vaker, niet om de vragen van de pers te beantwoorden. Eerst nog luisteren naar de debriefing van Vincent Euvrard en een beetje vieren, deze overwinning die hen in de strijd om de top 6 houdt.

"Het is zeker dat we een beetje vieren, we blijven in de race! Het was een moeilijke wedstrijd, zij brachten ons in de problemen. We kregen in de tweede helft een paar kansen, zoals die bal op de paal die er niet in ging. Dat doelpunt heeft ons bevrijd, we wisten dat we moesten winnen", zuchtte Lucas Pirard opgelucht na de wedstrijd.

Standard probeerde in Zulte niet "mooi" te voetballen

Omdat het op zijn hoede was voor de offensieve kracht van Zulte Waregem, hield Standard achteraan de boel goed dicht en koos het voor langere fases van balbezit om tegenaanvallen te vermijden. Dat vertraagde opnieuw de aanvallende opbouw, waarin sowieso al weinig tempo zat. Meer dan ooit zochten de Rouches in de Elindus Arena niet naar schoonheid, wel naar efficiëntie, en dat loonde in de slotfase.

"Het doel is eerst en vooral om de nul te houden. Daarna is het makkelijker om kansen te creëren zoals we gedaan hebben, om te scoren en de drie punten te pakken. Het klopt dat het moeilijk was: het veld was drassig en niet eenvoudig. We konden niet altijd ons spel spelen, we wonnen ook niet altijd de tweede ballen. Het was misschien geen mooie match, maar we hadden gewoon de drie punten nodig en die hebben we gepakt."

De Rouches zijn gered, maar maakten zich daar nooit echt zorgen over

Door deze zege verzekert Standard zich in de eerste plaats officieel van het behoud in de Jupiler Pro League. Maar vooral: het mag nog altijd hopen op een ticket voor de Champions' Play-Offs. Lucas Pirard verzekert dat de Rouches nooit bang waren voor hun toekomst en altijd naar boven in het klassement hebben gekeken.



"We hebben nooit naar beneden gekeken, altijd naar boven. We wisten zelfs niet wat er onderin gebeurde, we kijken alleen naar ons doel: de top 6 halen. We zullen het zien na de laatste twee wedstrijden, maar het zou dom zijn om te zeggen dat we Play-Off 1 niet willen. We staan aan de poort van de top 6, we gaan alles geven tot op de laatste speeldag."

Deze keer had Standard het geluk aan zijn kant

Dat doel had zondagavond nochtans vroegtijdig kunnen wegsmelten, toen scheidsrechter Laforge in het begin van de toegevoegde tijd van de tweede helft een penalty aan Zulte toekende na een fout van Hautekiet op invaller Vossen. Uiteindelijk draaide de VAR die beslissing terug, na meerdere minuten onzekerheid.

"Ik heb gebeden dat een klein sterretje ons zou komen redden. We hebben geluk dat er buitenspel was. Goed dat het eens voor ons valt, want in de eerste helft werd er ook al een doelpunt van ons afgekeurd. We hadden een beetje geluk, maar dat heb je nodig, zeker in wedstrijden zoals deze. We zagen de tijd wegtikken en vroegen ons af hoe we nog zouden scoren, maar we zijn erin geslaagd. De spelers die zijn ingevallen hebben ook het verschil gemaakt en iets bijgebracht."

Lucas Pirard, die acht keer aan de aftrap kwam, heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen voor Standard gespeeld, want Matthieu Epolo is volgende week terug voor de verplaatsing naar Antwerp. Op deze avond van overwinning wilde de 30-jarige doelman daar niet te veel aan denken. "Ik weet het niet, we hebben er niet over gesproken. We zullen wel zien", besloot hij met een glimlach.