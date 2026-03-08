De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

Roman Yaremchuk, ooit de recordaankoop van Club Brugge, was bijna volledig van de radar verdwenen. Sinds zijn uitleenbeurt aan Lyon deze winter begint de Oekraïense spits opnieuw zijn gevoel terug te vinden.

Roman Yaremchuk moest de grote doelpuntenmaker van Club Brugge worden. In augustus 2022 legde blauw-zwart 17 miljoen euro op tafel voor de Oekraïense spits, een record voor de club.

De grootste flop van Brugge?

In één seizoen bij Club Brugge maakte de Oekraïner slechts zes doelpunten en gaf hij drie assists in 32 wedstrijden. Veel te weinig voor een speler met zo’n prijskaartje. De club besefte al snel dat het om een grote flop ging.

Het seizoen daarna werd Yaremchuk uitgeleend aan Valencia om zich te herlanceren. Maar ook in Spanje slaagde de spits er niet in te overtuigen. Uiteindelijk verkocht Brugge hem in 2024 voor twee miljoen euro aan Olympiakos. Een verlies van vijftien miljoen…

De wederopstanding van Yaremchuk

Deze winter veranderde de 30-jarige centrumspits opnieuw van club. Olympiakos leende hem uit aan Olympique Lyonnais, waar hij stilaan zijn draai begint te vinden. De site Foot Mercato omschreef hem zelfs als “het nieuwe geheime wapen van OL”. Tot nu toe speelde hij drie wedstrijden.



Paulo Fonseca, zijn trainer, rekent op hem voor de rest van het seizoen. “We hebben een goede spits. Wanneer je een echte aanvaller hebt, kun je op verschillende manieren spelen. Het zal belangrijk zijn om zo’n speler te hebben. Hij is technisch sterk, met een goede afwerking met de voet en met het hoofd", klinkt het.