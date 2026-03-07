Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

De naam van Ismael Baouf circuleert steeds vaker in verband met een grote transfer naar de Nederlandse top. De 19-jarige verdediger, ooit actief bij Anderlecht, staat momenteel onder contract bij Cambuur en lijkt klaar voor een volgende stap in zijn carrière.

Baouf werd recent verkozen tot de beste speler van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie en viel ook internationaal op. Marokko Onder 20 kroonde zich onlangs tot wereldkampioen, met Baouf als een van de sterkhouders van het team.

Zijn voormalig trainer, Henk de Jong, was toen al lovend over de verdegier. "Ik zei in september of oktober al dat hij een van de beste spelers ter wereld in zijn leeftijdscategorie is. Vier weken later werd hij wereldkampioen. Dat zegt genoeg.”

De Jong benadrukt de veelzijdigheid van de verdediger. “Hij is heel slim in het verdedigen, kan goed koppen ondanks zijn lengte van 1,83 meter en weet duels tactisch goed te winnen. Voetballend kan hij nog groeien, maar dit wordt een uitstekende speler.”

Baouf moet Cambuur veel geld opbrengen

Ook oud-prof Anco Jansen is lovend over Baouf. “Ik vind hem de beste speler van Marokko-20. Hij verdedigt agressief, is sterk in de lucht en heeft alles om snel bij een topclub te spelen. Nederlandse topclubs moeten nu toeslaan.”



De interesse uit Nederland is concreet. Clubs als Ajax, Feyenoord en PSV worden al genoemd als mogelijke bestemmingen. Voor Anderlecht zal het gevoel van gemiste kans groot zijn: ze lieten een talentvolle verdediger vertrekken die nu op het punt staat een serieuze transfersom op te leveren.