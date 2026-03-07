"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

Foto: © photonews

Benito Raman scoorde vorige week een belangrijke goal voor KV Mechelen. En misschien doet hij dat dit weekend ook wel, maar dan tegen KAA Gent.

Belangrijke goal van Benito Raman

Met zijn doelpunt tegen Zulte Waregem trapte Benito Raman KV Mechelen zo goed als zeker naar de Champions’ Play-offs. “Laat het ons hopen”, vertelt de spits aan Gazet van Antwerpen.

Malinwa wacht al ontzettend lang op dat scenario. “Het zou mooi zijn dat het voor het eerst in die vijftien jaar play-offs zou lukken voor ons. Meteen de eerste en de laatste keer.”

Raman kan dit weekend KV Mechelen met een nieuwe winning goal naar de Champions’ Play-offs trappen, al moet hij dan wel tegen KAA Gent, de ploeg van zijn hart, scoren.

Veel respect voor KAA Gent

“Ik zal niet zichtbaar juichen als ik zou scoren en/of we ons kwalificeren voor Play-off 1. Dat krijg ik niet over mijn hart. Ik zal alles doen voor KV Mechelen, maar het respect is te groot”, is hij heel erg duidelijk.

Al moet hij dan wel op het veld komen, want zijn minuten blijven beperkt. “Gent is voor mij speciaal, dus ik hoop wel dat ik kan spelen daar. Die minuten … dat knaagt wel.”

Lees ook... Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Al heeft hij ook begrip voor de situatie. “Ik heb mijn blessure gehad en eigenlijk­ hebben we die te lang laten aanslepen. Zoals ik zei: ik kon amper nog uit de voeten”, besluit hij.

Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (08/03).

