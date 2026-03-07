Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

In de Challenger Pro League zijn we dit weekend aan de 28ste speeldag toe. Dit zijn de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden.

Vrijdagavond won KAS Eupen met 4-0 van Jong KAA Gent, terwijl Beerschot met 1-0 zegevierde van Jong Genk. Vandaag stonden vier matchen op de agenda.

In de middag won Lierse met 2-1 van Club NXT. Vanavond stonden nog drie wedstrijden op het programma. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers:

Olympic Charleroi – RWDM 0-2

Mamadou Simbakoli opende na 23 minuten de score voor de bezoekers. Vlak na de start van de tweede helft verdubbelde Aiman Maurer de score.

RSCA Futures – Patro Eisden 0-0

De beloften van RSC Anderlecht hielden de nul in de eerste helft. Ook in de tweede helft vielen er in deze wedstrijd geen doelpunten.

Lommel – Kortrijk 1-1

Nummer twee uit de stand KV Kortrijk kon in de eerste helft geen afstand nemen van de thuisploeg. Het eerste doelpunt viel aan de andere kant. Ralf Seuntjens zette Lommel iets na het uur op voorsprong. In het absolute slot maakte Kortrijk er alsnog 1-1 van via Ilan Hurtevent.



Zondag komt leider SK Beveren nog in actie op bezoek bij Lokeren. Seraing speelt gastheer voor Francs Borains in de laatste partij van deze speeldag.