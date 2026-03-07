Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League zijn we dit weekend aan de 28ste speeldag toe. Dit zijn de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden.

Vrijdagavond won KAS Eupen met 4-0 van Jong KAA Gent, terwijl Beerschot met 1-0 zegevierde van Jong Genk. Vandaag stonden vier matchen op de agenda.

In de middag won Lierse met 2-1 van Club NXT. Vanavond stonden nog drie wedstrijden op het programma. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers:

Olympic Charleroi – RWDM 0-2

Mamadou Simbakoli opende na 23 minuten de score voor de bezoekers. Vlak na de start van de tweede helft verdubbelde Aiman Maurer de score.

RSCA Futures – Patro Eisden 0-0

De beloften van RSC Anderlecht hielden de nul in de eerste helft. Ook in de tweede helft vielen er in deze wedstrijd geen doelpunten.

Lommel – Kortrijk 1-1

Nummer twee uit de stand KV Kortrijk kon in de eerste helft geen afstand nemen van de thuisploeg. Het eerste doelpunt viel aan de andere kant. Ralf Seuntjens zette Lommel iets na het uur op voorsprong. In het absolute slot maakte Kortrijk er alsnog 1-1 van via Ilan Hurtevent.

Lees ook... Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Zondag komt leider SK Beveren nog in actie op bezoek bij Lokeren. Seraing speelt gastheer voor Francs Borains in de laatste partij van deze speeldag.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi

Meer nieuws

LIVE: Heymans geeft Genk plots hoop! Live

LIVE: Heymans geeft Genk plots hoop!

22:13
"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

21:40
Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

13:15
"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

21:20
Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

21:00
3
Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

20:21
Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

20:30
"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

20:00
"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

19:30
Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

19:00
1
Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

18:30
Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

18:02
Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

18:00
Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

17:30
Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

17:00
4
Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

16:30
Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

16:00
Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

15:30
2
Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

15:00
Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
2
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
1
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
5
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
2
Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

12:30
Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

12:00
6
Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

11:45
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
14
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
7
Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

09:00
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 28
Eupen Eupen 4-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro" Jasperd Jasperd over Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn" fonnyfth fonnyfth over Union SG - KRC Genk: 2-1 roeienongt roeienongt over Lommel SK - KV Kortrijk: 0-0 Impala Impala over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" Erwin Wille Erwin Wille over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" Nelvafrel Nelvafrel over Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach" Nelvafrel Nelvafrel over FCV Dender EH - Charleroi: 2-2 deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over OH Leuven - Westerlo: 0-1 CringeMedia CringeMedia over La Louvière - Antwerp: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved