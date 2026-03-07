Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Yannick Ferrera staat voor een nieuwe uitdaging in zijn trainerscarrière. De Belgische coach tekende vorige week bij FCV Dender EH en wil de club in eerste klasse houden. Zaterdag wacht meteen een duel tegen Sporting Charleroi, de club waar hij op jonge leeftijd zijn trainerscarrière begon.

Sommigen noemen zijn nieuwe opdracht een “vergiftigd geschenk”, maar Ferrera ziet dat anders. “Helemaal niet. Twee jaar geleden bij RWDM was de situatie moeilijker. Nu is er een veiligheidsnet met eerst een eindronde tussen vier ploegen en daarna nog barragewedstrijden.”

De situatie blijft wel delicaat. Dender staat laatste en telt acht punten achterstand op RAAL La Louvière. “Dat is veel, dat ontken ik niet", zegt Ferrera bij Sudinfo. “Maar mathematisch is het nog mogelijk om dat verschil te verkleinen.”

Ook het beperkte budget van de club baart sommigen zorgen. Volgens Ferrera hoeft dat geen ramp te zijn. “Misschien is het een nadeel op de transfermarkt, maar intern is alles professioneel. De infrastructuur, de staf en de velden zijn van een goed niveau.”

Er bestaat geen ideaal carrièreplan beseft Yannick Ferrera

De coach kijkt bovendien met andere ogen naar zijn carrière dan vroeger. Ferrera was ooit de jongste trainer in eerste klasse toen hij op zijn 31ste bij Charleroi aan de slag ging en won later de Beker van België met Standard. “Toen dacht ik dat er een ideaal carrièreplan bestond, maar dat blijkt niet zo te zijn.”

Lees ook... Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"
Vandaag voelt hij dat hij zich opnieuw moet bewijzen. “De trainer die ik nu ben, is veel beter dan tien jaar geleden. Maar de perceptie van mensen is veranderd. Als ik wil dat ze mij in België opnieuw naar waarde schatten, moet dat via uitdagingen zoals deze.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
FCV Dender EH
Yannick Ferrera

Meer nieuws

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15
Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
1
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
1
Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

13:15
Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan

12:00
3
Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

12:30
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
7
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
5
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1
Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

09:00
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

08:20
Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:00
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
1
🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

07:20
Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

06:30
Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

22:41
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
5
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

23:30
1
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
6
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
16
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
1
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 16:00 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd De Groene Ridder. De Groene Ridder. over La Louvière - Antwerp: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt" Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Silvio Proto komt met fikse waarschuwing voor KRC Genk: Anderlecht komt eraan André Coenen André Coenen over Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht? JVD002 JVD002 over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies Vital Verheyen Vital Verheyen over Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten" Timmy89 Timmy89 over "Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved