Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"

Yannick Ferrera staat voor een nieuwe uitdaging in zijn trainerscarrière. De Belgische coach tekende vorige week bij FCV Dender EH en wil de club in eerste klasse houden. Zaterdag wacht meteen een duel tegen Sporting Charleroi, de club waar hij op jonge leeftijd zijn trainerscarrière begon.

Sommigen noemen zijn nieuwe opdracht een “vergiftigd geschenk”, maar Ferrera ziet dat anders. “Helemaal niet. Twee jaar geleden bij RWDM was de situatie moeilijker. Nu is er een veiligheidsnet met eerst een eindronde tussen vier ploegen en daarna nog barragewedstrijden.”

De situatie blijft wel delicaat. Dender staat laatste en telt acht punten achterstand op RAAL La Louvière. “Dat is veel, dat ontken ik niet", zegt Ferrera bij Sudinfo. “Maar mathematisch is het nog mogelijk om dat verschil te verkleinen.”

Ook het beperkte budget van de club baart sommigen zorgen. Volgens Ferrera hoeft dat geen ramp te zijn. “Misschien is het een nadeel op de transfermarkt, maar intern is alles professioneel. De infrastructuur, de staf en de velden zijn van een goed niveau.”

Er bestaat geen ideaal carrièreplan beseft Yannick Ferrera

De coach kijkt bovendien met andere ogen naar zijn carrière dan vroeger. Ferrera was ooit de jongste trainer in eerste klasse toen hij op zijn 31ste bij Charleroi aan de slag ging en won later de Beker van België met Standard. “Toen dacht ik dat er een ideaal carrièreplan bestond, maar dat blijkt niet zo te zijn.”

Lees ook... Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"›

Vandaag voelt hij dat hij zich opnieuw moet bewijzen. “De trainer die ik nu ben, is veel beter dan tien jaar geleden. Maar de perceptie van mensen is veranderd. Als ik wil dat ze mij in België opnieuw naar waarde schatten, moet dat via uitdagingen zoals deze.”