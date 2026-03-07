Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Bij Sint-Truidense VV volgen momenteel zes spelers de ramadan. Onder hen ook Abdoulaye Sissako en Ilias Sebaoui, die tijdens deze periode niets eten of drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Ondanks de sportieve uitdagingen beleven ze die maand bewust en halen ze er zelfs extra motivatie uit.

Volgens Sissako is het vasten niet te onderschatten. “Het is niet voor beginners", lacht hij in HBvL. “Vooral het niet drinken kan zwaar zijn als je het niet gewend bent. Gelukkig valt de ramadan nu vroeger in het jaar. In de zomer is het door de lange dagen en de hitte nog veel moeilijker.”

Ook binnen de spelersgroep is er interesse voor de traditie. “Sommige ploegmaats zijn nieuwsgierig", vertelt Sebaoui. “Zo wil Simen Juklerød binnenkort een dagje met ons mee vasten. Dat is mooi om te zien, al zoeken we die aandacht zelf niet.”

Voor de spelers draait de ramadan vooral om spiritualiteit en discipline. “Het is onze heilige maand", zegt Sissako. “Je vast, maar je denkt ook meer na over je geloof. Het is soms afzien om te voetballen zonder gegeten of gedronken te hebben, maar ik haal daar net kracht uit.”

STVV-spelers halen kracht uit de ramadan

Dat bleek ook op het veld. In de recente wedstrijd tegen FCV Dender EH behoorden beide spelers tot de uitblinkers. “Abdou gaf een assist en ik scoorde", glimlacht Sebaoui. “Dat maakte het extra mooi.”



De club probeert haar vastende spelers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo krijgen ze aangepaste schema’s en ligt er op wedstrijddagen meteen eten klaar na zonsondergang, vaak met dadels en drankjes om snel energie op te doen. “Allemaal kleine dingen die helpen om het vol te houden", besluit Sebaoui.

