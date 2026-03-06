Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

De 28e speeldag van de Jupiler Pro League is niet bepaald spetterend begonnen. La Louvière en Antwerp openden met een 0-0 gelijkspel, het achtste al voor La Louvière dit seizoen. Door de puntendeling zien beide ploegen hun beoogde doel steeds onmogelijker worden.

Oosting op zoek naar oplossingen na zege

Niet veel na de mooie overwinning van Antwerp tegen STVV moest Oosting zich al in de haren krabben (in zijn baard veronderstellen we) want zowel Zeno Van Den Bosch als Vincent Janssen kregen een gele kaart waardoor ze geschorst waren voor de verplaatsing richting La Louvière.

Het zorgde ervoor dat Kerk in de spits moest postvatten bij de Great Old en hij Hamdaoui in steun kreeg terwijl achteraan nog eens plaats was voor Kouyate. De aanwezigheid van Kerk diep in de spits zorgde er evenwel voor dat Antwerp met een heel afwachtende houding richting de Easi Arena trok.

Thuisploeg de gevaarlijkste

De thuisploeg dreigde vooral via de combinatie Fall-Afriyie waarbij die laatste profiteerde van de lengte van de eerste.Het leverde twee mogelijkheden op in de eerste helft. Na tien minuten reageerde Nozawa enorm alert en dook met gevaar voor eigen lijf en leden de bal voor de voeten van Afriyie weg. Even later was het Kouyaté die de meubelen kon redden nadat Afriyie vanuit een zeer scherpe hoek Nozawa verschalkte.

Aan de overkant wist Antwerp maar zeer moeilijk gevaar te creëren. Met Hamdaoui, Kerk en Valencia kregen alle drie de aanvallers wel een schietkans maar geen van de drie leek echt moeite te doen om alles uit hun schot te halen waardoor Peano telkens makkelijk kon oprapen.





Ook in de tweede helft liet Antwerp zich wegdrukken door de thuisploeg maar hadden Les Loups het lastig om echt grote kansen bij elkaar te voetballen. Opnieuw probeerde Afriyie het met een schot vanuit een moeilijke hoek. Nozawa bracht redding en liet het misschien wel moeilijker lijken dan het echt was om redding te brengen.

Toch even 0-1

Peano moest zich een eerste keer écht tonen deze partij na zo'n uur voetballen. Foulon sneed een vrije trap enorm scherp aan waardoor één lichte aanraking voldoende zou zijn om Peano helemaal te kloppen maar die deviatie kwam er niet. Peano nam geen risico en bokste weg met de vuisten. In de corner die daarop volgde wist Kouyate de netten te doen trillen maar floot Vergoote snel voor een (lichte) fout op doelman Peano.

Nozawa wou niet onderdoen voor zijn concullega aan de overkant en kroonde zich tot man van de match door opnieuw enorm agressief te keepen. Fall lijkt van dichtbij te kunnen scoren na een goede voorzet vanop rechts maar omdat de Japanse goalie van Antwerp meer naar voor dook dan opzij, krijgt hij het leer tegen de arm waardoor er geen goal volgde.

Opnieuw 0-0

De wedstrijd was in het slot helemaal kapotgewisseld waardoor het reeds matige niveau nog meer zakte. De gretigste invaller was wellicht youngster Xander Dierckx. Die pakte op iets meer dan 10 minuten tijd twee gele kaarten waardoor Antwerp met 10 de wedstrijd moest beëindigen. Een jeugdzonde van Dierckx die de ploeg gelukkig niet moest bekopen.

Met een xG van boven de 1.1 tegenover eentje van zo'n 0.3 verdiende La Louvière wel de overwinning maar voor de achtste keer dit seizoen werd het een scoreloze draw voor de thuisploeg. Met nog wedstrijden tegen Cercle Brugge en Racing Genk lijkt het voor La Louvière zeer moeilijk om de play downs nog te vermijden. Antwerp lijkt ook hun laatste strohalm voor de top 6 niet te kunnen pakken en kan na dit weekend ook officieel uitgeschakeld zijn in de race voor de top 6.