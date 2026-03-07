Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

K Beerschot VA heeft vrijdagavond drie punten gepakt tegen Jong Genk. De Antwerpenaren haalden het met het kleinste verschil na een doelpunt op stilstaande fase. Trainer Mo Messoudi keek na afloop vooral naar het grotere plaatje.

De coach was tevreden over de mentaliteit van zijn ploeg. “We zijn blij met de overwinning. Op stilstaande fases creëren we veel kansen, maar we worden daar nog niet genoeg voor beloond", klonk het na de wedstrijd bij HLN.

Volgens Messoudi paste de zege vooral in de strijd bovenaan het klassement. “Het verhaal van deze wedstrijd is dat we winnen en zo druk blijven zetten op de concurrentie. Nu moeten we focussen op de play-offs en die tweede plaats.”

Beerschot scoort te weinig, vindt Messoudi

Toch zag de trainer ook duidelijke werkpunten. Ondanks het overwicht bleef de score beperkt. “Het is simpel: we scoren te weinig. We zijn veruit de gevaarlijkste ploeg, maar we maken onze kansen niet genoeg af.”

Na de rust probeerde Beerschot daar volgens Messoudi meer aan te doen. “In de tweede helft begonnen we elkaar beter te vinden. We zijn echt op zoek gegaan naar dat tweede doelpunt en speelden meer door het midden in plaats van via de flank.”



Tot slot gaf de coach ook nog een update over enkele spelers. “Magidigidi had bij de rust last, daarom hebben we hem vervangen. Masui had krampen, hopelijk is dat niets ernstigs.”