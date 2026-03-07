Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

K Beerschot VA heeft vrijdagavond drie punten gepakt tegen Jong Genk. De Antwerpenaren haalden het met het kleinste verschil na een doelpunt op stilstaande fase. Trainer Mo Messoudi keek na afloop vooral naar het grotere plaatje.

De coach was tevreden over de mentaliteit van zijn ploeg. “We zijn blij met de overwinning. Op stilstaande fases creëren we veel kansen, maar we worden daar nog niet genoeg voor beloond", klonk het na de wedstrijd bij HLN.

Volgens Messoudi paste de zege vooral in de strijd bovenaan het klassement. “Het verhaal van deze wedstrijd is dat we winnen en zo druk blijven zetten op de concurrentie. Nu moeten we focussen op de play-offs en die tweede plaats.”

Beerschot scoort te weinig, vindt Messoudi

Toch zag de trainer ook duidelijke werkpunten. Ondanks het overwicht bleef de score beperkt. “Het is simpel: we scoren te weinig. We zijn veruit de gevaarlijkste ploeg, maar we maken onze kansen niet genoeg af.”

Na de rust probeerde Beerschot daar volgens Messoudi meer aan te doen. “In de tweede helft begonnen we elkaar beter te vinden. We zijn echt op zoek gegaan naar dat tweede doelpunt en speelden meer door het midden in plaats van via de flank.”


Tot slot gaf de coach ook nog een update over enkele spelers. “Magidigidi had bij de rust last, daarom hebben we hem vervangen. Masui had krampen, hopelijk is dat niets ernstigs.” 

K Beerschot VA
Jong Genk
Mohamed Messoudi

2e klasse

 Speeldag 28
Eupen Eupen 4-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over "Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Nelvafrel Nelvafrel over La Louvière - Antwerp: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog PhP PhP over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies André Coenen André Coenen over Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd Frosties Frosties over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht DJAMBO DJAMBO over Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Kantine
