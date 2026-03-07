"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

Zulte Waregem brengt de laatste weken heel erg mooi voetbal. Toch leverde dat de West-Vlamingen niet bijster veel punten op.

Essevee wil naar Europe Play-offs

Zulte Waregem leverde goede prestaties tegen STVV, Anderlecht en KV Mechelen, maar het kreeg daarvoor geen enkel punt in return. En dat net nu het moneytime is in de Jupiler Pro League.

De West-Vlamingen staan nu net twaalfde, met een puntje meer dan Cercle Brugge en OH Leuven en twee meer dan La Louvière. De Relegation Play-offs vermijden is het grote doel.

“Dat klopt. De coach heeft dat deze week ook duidelijk gemaakt. Hij wil, net als iedereen binnen de club, de Europe Play-offs spelen”, vertelt Thomas Claes aan Het Laatste Nieuws.

Punten pakken

Nu gaat het niet meer om goed voetbal brengen, maar wel om punten te pakken. “Het verschil in aanzien tussen plaats twaalf en plek dertien is groot. Gelukkig hebben we alles nog in eigen handen.”



Voor Claes ging het met wat ups en downs. “Ik zit goed in mijn vel. Na nieuwjaar heb ik me voorgenomen om me iets meer offensief uit te leven. Mijn statistieken blijven wel een werkpunt. Ik blijf mezelf gewoon ontwikkelen. Hopelijk kan ik nog wat ervaring opdoen in de Europe Play-offs”, besluit hij.