Datum: 07/03/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij
Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

Op de 28ste speeldag stonden twee teams in een vormdip tegenover elkaar. Dender ontving Charleroi. Beide clubs waren al even op zoek naar een eerste driepunter in een lange tijd. Bij Charleroi verving Gaudin de geschorste Van Den Kerkhof. Moutha-Sebtaoui en Hrncar kwamen in het team bij Dender.

Zowel Dender als Charleroi had nood aan punten. Dender staat troosteloos laatste terwijl Charleroi ondanks de stevige vormdip nog droomt van een plaatsje in die felbegeerde Champions Play-offs.

Doelpuntrijke eerste helft

Charleroi kwam het beste uit de startblokken en kwam na zes minuten spelen al op voorsprong. Guiagon vond het hoofd van de boomlange Scheidler die de bal goed voorbij Gallon in doel verwerkte.

Het duurde niet lang voordat Dender op gelijke hoogte kwam. Kvet dook aan de eerste paal op en de voorzet van Sambu ging via het hoofd van de Tsjech aan de eerste paal binnen. Kone stond daar niet helemaal goed opgesteld...

Eeuwige VAR-check

De aanwezige supporters kregen geen ongelijk want na 39 minuten spelen werden ze al op een derde doelpunt getrakteerd. Mbamba draaide goed weg van zijn tegenstander, gaf mee met Hrncar en die trapte de bal via de lat in doel. De VAR had maar liefst zes minuten nodig om het doelpunt te checken maar de 2-1 bleef wel degelijk op het bord staan.

De hand van Hans Cornelis

Hans Cornelis greep in na rust. Camara bleef in de kleedkamer en Pflücke kwam tussen de lijnen. Dat zorgde voor een beter en aanvallender Charleroi dat de wedstrijd meteen in handen nam.

Echte grote kansen bleven echter lang uit. Na 75 minuten spelen kreeg Charleroi de kans om op voorsprong te komen. De Kerf trapte Romsaas aan in het strafschopgebied en Boterberg wees resoluut naar de stip.

Gallon pakte de elfmeter van Guiagon, maar de Denderse doelman moest zich niet veel later toch omdraaien. Romsaas legde de bal goed af op de rand van het strafschopgebied. Colassin trapte de bal mooi in de rechterbenedenhoek.

Een vijfde doelpunt bleef uit waardoor de belevenisvolle wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Dender blijft laatste in de stand terwijl Charleroi de Champions Play-offs nu helemaal kan vergeten.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 7.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior 90' -
De Fougerolles Luc 33' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/18 (27.8%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 68' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/12 (0%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbamba Noah A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Hrnčár David 83' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/18 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Toshevski David 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 68' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
De Kerf Bo 57' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Oratmangoen Ragnar 0'  
Koton Krzysztof 22' 6.0 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan   7' 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Acquah Desmond 0'  
Viltard Malcolm 22' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 0'  
Sambu Marsoni A 0' 6.6  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 22' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.1 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Gaudin Jules 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 45/51 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Camara Etienne 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 62' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/6
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Szymczak Filip 0' 6.5  
Meer statistieken
Pflücke Patrick 45' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 28' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Denuit Robin 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
