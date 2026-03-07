Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

Op de 28ste speeldag stonden twee teams in een vormdip tegenover elkaar. Dender ontving Charleroi. Beide clubs waren al even op zoek naar een eerste driepunter in een lange tijd. Bij Charleroi verving Gaudin de geschorste Van Den Kerkhof. Moutha-Sebtaoui en Hrncar kwamen in het team bij Dender.

Zowel Dender als Charleroi had nood aan punten. Dender staat troosteloos laatste terwijl Charleroi ondanks de stevige vormdip nog droomt van een plaatsje in die felbegeerde Champions Play-offs.

Doelpuntrijke eerste helft

Charleroi kwam het beste uit de startblokken en kwam na zes minuten spelen al op voorsprong. Guiagon vond het hoofd van de boomlange Scheidler die de bal goed voorbij Gallon in doel verwerkte.

Het duurde niet lang voordat Dender op gelijke hoogte kwam. Kvet dook aan de eerste paal op en de voorzet van Sambu ging via het hoofd van de Tsjech aan de eerste paal binnen. Kone stond daar niet helemaal goed opgesteld...

Eeuwige VAR-check

De aanwezige supporters kregen geen ongelijk want na 39 minuten spelen werden ze al op een derde doelpunt getrakteerd. Mbamba draaide goed weg van zijn tegenstander, gaf mee met Hrncar en die trapte de bal via de lat in doel. De VAR had maar liefst zes minuten nodig om het doelpunt te checken maar de 2-1 bleef wel degelijk op het bord staan.

De hand van Hans Cornelis

Hans Cornelis greep in na rust. Camara bleef in de kleedkamer en Pflücke kwam tussen de lijnen. Dat zorgde voor een beter en aanvallender Charleroi dat de wedstrijd meteen in handen nam.





Echte grote kansen bleven echter lang uit. Na 75 minuten spelen kreeg Charleroi de kans om op voorsprong te komen. De Kerf trapte Romsaas aan in het strafschopgebied en Boterberg wees resoluut naar de stip.

Gallon pakte de elfmeter van Guiagon, maar de Denderse doelman moest zich niet veel later toch omdraaien. Romsaas legde de bal goed af op de rand van het strafschopgebied. Colassin trapte de bal mooi in de rechterbenedenhoek.

Een vijfde doelpunt bleef uit waardoor de belevenisvolle wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Dender blijft laatste in de stand terwijl Charleroi de Champions Play-offs nu helemaal kan vergeten.