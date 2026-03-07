OH Leuven OH Leuven
0-1
Westerlo Westerlo
ohlOH Leuven
wesWesterlo
0-1
4' Emin Bayram (Dogucan Haspolat)
Datum: 07/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28
Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs
Foto: © photonews

De droom van KVC Westerlo om de Champions' Play-offs te spelen is nog steeds intact. Op bezoek bij OH Leuven werd een heel belangrijke driepunter gepakt. De Leuvenaars staan daardoor wel nog steeds in de hoek waar de klappen vallen.

Het duel tussen OH Leuven en KVC Westerlo kondigde zich aan als een wedstrijd waar beide ploegen echt nog wel wat hadden om voor te spelen - ook dat is een meerwaarde aan de play-offs. OH Leuven wilde winnen in operatie redding, KVC Westerlo om alsnog een stapje te zetten richting top-6.

Nacho Ferri en Nsiala waren geschorst bij Westerlo en werden vervangen door Kimura en Goure, bij de thuisploeg is Schrijvers hersteld na ziekte vorige week en mocht ook  Vaesen beginnen en een dik uur spelen tegen zijn ex-ploeg.

KVC Westerlo met de gelukkige droomstart

Welk plan Felice Mazzu ook had met zijn team, het mocht na vijf minuten al de vuilbak in. Westerlo was gretig begonnen en dat leverde twee snelle hoekschoppen op. Daarbij werd een verlengde bal door Chukwubuikem Ikwuemesi in eigen doel gewerkt.

Daardoor kreeg Westerlo de vroege voorsprong gewoon in de schoot geworpen. Niet voor het eerst bleek dat OH Leuven last heeft van de efficiëntie in de beide grote rechthoeken, want de rest van de wedstrijd waren het de Leuvenaars die eigenlijk de plak zwaaiden.

OH Leuven blijft proberen, maar scoort andermaal niet

Doelman Jungdal van Westerlo kreeg nog voor de rust al een gele kaart en ook na de rust moest hij meermaals de zeilen bijzetten om onder meer Maziz een aantal keren van de gelijkmaker te houden. Een stevig OH Leuven bleef tot in de laatste minuut echt wel proberen.

Scoren deed het echter niet, waardoor het bleef steken op een 0-1 nederlaag. De Leuvenaars blijven zo ook na speeldag 28 al zeker in de laatste vier kamperen, waardoor de Relegation Play-offs dichterbij komen. Bij de bezoekers mag dan weer nog gedroomd worden: de Westelse Kemphanen komen voorlopig naast KRC Genk op de zesde plek in de stand.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 32/43 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Schoten op doel: 1/8
Meer statistieken
Teklab Henok 62' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe   79' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   87' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/31 (58.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/16 (31.3%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 79' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Buitenspel: 4
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Vaesen Kyan 62' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 0'  
Verlinden Thibaud 28' 7.2 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 11' 6.0 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Balikwisha William 11' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 0'  
Maertens Mathieu 3' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Kaba Sory 28' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas   90' 7.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/36 (16.7%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/22 (45.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Neustädter Roman 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur   86' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 86' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 52' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Goure Fernand 67' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 4' 6.8  
Meer statistieken
Patrão Afonso 23' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Ndembi Michée 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke   38' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 4' 6.8  
Meer statistieken
Herbeleef OH Leuven - Westerlo
18:00

Bij Westerlo stromen jonge Belgen als Maxim De Cuyper, Lucas Stassin en Tuur Rommens snel door naar de A-kern, en de volgende in dat rijtje lijkt Arthur Piedfort te worden....

18:02

De droom van KVC Westerlo om de Champions' Play-offs te spelen is nog steeds intact. Op bezoek bij OH Leuven werd een heel belangrijke driepunter gepakt. De Leuvenaars staa...

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
