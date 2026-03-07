Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

De droom van KVC Westerlo om de Champions' Play-offs te spelen is nog steeds intact. Op bezoek bij OH Leuven werd een heel belangrijke driepunter gepakt. De Leuvenaars staan daardoor wel nog steeds in de hoek waar de klappen vallen.

Het duel tussen OH Leuven en KVC Westerlo kondigde zich aan als een wedstrijd waar beide ploegen echt nog wel wat hadden om voor te spelen - ook dat is een meerwaarde aan de play-offs. OH Leuven wilde winnen in operatie redding, KVC Westerlo om alsnog een stapje te zetten richting top-6.

Nacho Ferri en Nsiala waren geschorst bij Westerlo en werden vervangen door Kimura en Goure, bij de thuisploeg is Schrijvers hersteld na ziekte vorige week en mocht ook Vaesen beginnen en een dik uur spelen tegen zijn ex-ploeg.

KVC Westerlo met de gelukkige droomstart

Welk plan Felice Mazzu ook had met zijn team, het mocht na vijf minuten al de vuilbak in. Westerlo was gretig begonnen en dat leverde twee snelle hoekschoppen op. Daarbij werd een verlengde bal door Chukwubuikem Ikwuemesi in eigen doel gewerkt.

Daardoor kreeg Westerlo de vroege voorsprong gewoon in de schoot geworpen. Niet voor het eerst bleek dat OH Leuven last heeft van de efficiëntie in de beide grote rechthoeken, want de rest van de wedstrijd waren het de Leuvenaars die eigenlijk de plak zwaaiden.





OH Leuven blijft proberen, maar scoort andermaal niet

Doelman Jungdal van Westerlo kreeg nog voor de rust al een gele kaart en ook na de rust moest hij meermaals de zeilen bijzetten om onder meer Maziz een aantal keren van de gelijkmaker te houden. Een stevig OH Leuven bleef tot in de laatste minuut echt wel proberen.

Scoren deed het echter niet, waardoor het bleef steken op een 0-1 nederlaag. De Leuvenaars blijven zo ook na speeldag 28 al zeker in de laatste vier kamperen, waardoor de Relegation Play-offs dichterbij komen. Bij de bezoekers mag dan weer nog gedroomd worden: de Westelse Kemphanen komen voorlopig naast KRC Genk op de zesde plek in de stand.