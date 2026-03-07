Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub
Foto: © photonews

Bij Westerlo stromen jonge Belgen als Maxim De Cuyper, Lucas Stassin en Tuur Rommens snel door naar de A-kern, en de volgende in dat rijtje lijkt Arthur Piedfort te worden. Analisten en kenners zijn het unaniem eens: de middenvelder is klaar voor een volgende stap in zijn carrière.

“Een complete middenvelder: goed met de voetjes én sterk in de duels", stelt Franky Van der Elst, voormalig 86-voudig Rode Duivel en analist, in Het Nieuwsblad. Volgens hem was Piedfort tegen Union zelfs de bepalende speler op het veld.

“Westerlo speelde een uur met een mannetje minder, maar het was Piedfort die mee het schip recht hield", benadrukt Van der Elst. “Hij koppelt duelkracht aan goede voetjes en vista. Vaak zie je jongens die het vooral van hardheid moeten hebben, maar Piedfort combineert dat met voetballend vermogen. Dat maakt hem compleet.”

Zijn acties tegen Union illustreerden dat perfect. “Tegen Union zag je hem regelmatig goed wegdraaien van zijn tegenstander en ook in de combinatie is zijn timing vaak perfect. Dat steekballetje op Sayyadmanesh was subliem. Hij dribbelt, kijkt en geeft daarna perfect af. Alles klopte", aldus Van der Elst.

Arthur Piedfort is klaar voor de volgende stap

Volgens de analist is Piedfort geen speler die altijd opvalt, maar zijn consistentie maakt hem bijzonder. “Hij behoort wekelijks tot de betere spelers. Zijn scorend vermogen is beperkt, maar met zijn kwaliteit in passing kan hij meer assists opleveren.”

Lees ook... Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs
Van der Elst ziet dan ook een duidelijke toekomst voor de jonge middenvelder. “Hij is klaar voor een volgende stap. In België zijn er genoeg clubs die zo’n speler goed kunnen gebruiken, en ik verwacht dat hij daar niet lang op zich zal laten wachten.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

18:02
19:45
19:30
19:00
18:30
17:30
17:00
4
16:30
16:00
15:30
1
15:00
14:30
2
13:30
14:17
1
14:02
5
13:00
2
13:15
12:15
12:00
6
11:45
12:30
11:30
11:00
12
11:15
10:00
10:30
09:30
7
08:40
1
09:00
07:40
08:20
08:00
07:00
1
07:20
06:30
23:30
1

