Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Vanavond komt Charleroi opnieuw Yannick Ferrera tegen, op het veld van Dender. De Zebra's treden aan met een flink verzwakte rechterflank.

Toen Yannick Ferrera trainer was van de Zebra's, was Hans Cornelis nog speler: begin dertig liep hij onophoudelijk de rechterflank af bij Cercle Brugge. Morgenavond moet hij net voor die rechterkant een oplossing vinden.

Dat weten we: Kévin Van den Kerkhof is geschorst voor zijn onbezonnen tackle op Christos Tzolis. De Disciplinaire Raad heeft zijn straf met één match verminderd, maar hij mist toch nog het einde van de reguliere fase.

Dat had Lewin Blum de kans kunnen geven om zich te tonen tegen Dender. Alleen kreeg de Zwitser in de algemene hectiek op het einde van de match tegen Brugge een gele kaart... die hem ook een schorsing oplevert.

Wie speelt rechtsachter?

Charleroi trekt dus naar Dender met een kern zonder rechtsachter. En ook al zal de geschiedenis onthouden dat Cornelis zijn trainerscarrière startte als speler-trainer (op een bescheidener niveau bij Zwevezele), hij trekt morgen de voetbalschoenen niet opnieuw aan.

Lees ook... Mission Impossible voor nieuw aangestelde JPL-coach? "Als ik naam wil maken, moet dat via zo'n uitdaging"›

De trainer van de Zebra's heeft nog andere opties, maar hij laat het mysterie hangen: "Ik heb drie mogelijke opties: ofwel een linksback rechts laten spelen, ofwel een rechtsvoetige centrale verdediger of een meer offensieve speler. Ik weet al wat ik ga doen, maar ik ga het niet zeggen." Antwoord kort na 17u.