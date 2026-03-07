Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

KV Mechelen staat op een zucht van de Champions' Play-offs. Winst tegen KAA Gent kan de troepen van trainer Fred Vanderbiest dat plekje opleveren.

KV Mechelen op zucht van Champions’ Play-offs

KV Mechelen staat bijzonder dicht bij deelname aan de Champions’ Play-offs. Winnen op bezoek bij KAA Gent is voldoende om een ticket af te dwingen.

Hij weet maar al te goed wat de sleutel tot dat succes is. “Door onze verbetenheid en discipline overleven we moeilijke momenten”, zegt Vanderbiest aan Het Laatste Nieuws.

Vergelijking met Anderlecht

De trainer van Malinwa is zich goed bewust van de kritiek die hij op dat soort spel krijgt. “Ik lees geen sociale media, maar er zijn mensen die zeggen dat wij niet altijd mooi zijn om naar te kijken”, gaat hij verder.

Iets wat hij begrijpt. “Maar je moet realistisch zijn. Het is de defensieve organisatie die ons hier heeft gebracht”, gaat hij verder met zijn betoog. En dan spiegelt hij plots ook aan Anderlecht.

Lees ook... "Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma›

“Ik herinner mij dat Anderlecht ooit ook realistisch voetbal speelde. Het maakte hen kampioen, voor de voorlopig laatste keer. Om maar te zeggen: soms móét je het zo aanpakken om resultaten te boeken”, besluit Vanderbiest.