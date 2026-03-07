Belg gaat fel tekeer na nederlaag in Nederland: "Elf arrogante kleine jongetjes"

Jong PSV blijft verrassen in de Nederlandse tweede klasse. Na een nieuwe overwinning staat de beloftenploeg voorlopig derde. Bij tegenstander Roda JC zorgde dat voor flink wat frustratie.

PSV steekt er in Nederland met kop en schouders bovenuit. De ploeg uit Eindhoven staat eerste in de Eredivisie, terwijl ook hun U23-ploeg het bijzonder goed doet. Het is zelfs opvallend te noemen.

Jong PSV veroverde vrijdagavond namelijk (voorlopig) de derde plek in de Nederlandse tweede klasse. Dit na een 0-2-overwinning op het veld van Roda JC. Daar speelt met Lucas Beerten ook een Belg.

Belg bij Roda JC haalt uit naar Jong PSV

Alleen kon hij de nederlaag maar moeilijk verkroppen. "Je speelt tegen elf arrogante kleine jongetjes", was hij bijzonder scherp bij ESPN. "Als die dan voorkomen, gaan ze heel vervelend doen."

Hij vertelde ook op welke manieren dat gebeurde. "Ons publiek opjutten, vervelend de bal wegtrappen. Dat soort kleine zaken. Als je achterstaat dan komt dat niet lekker binnen nee. Ik ben heel gefrustreerd."



"Anderzijds zo snel mogelijk vergeten en op naar de volgende wedstrijden. Dan gaan we terug om hard te werken richting de volgende wedstrijd", besluit Beerten, die het duidelijk helemaal heeft gehad met U23-ploegen.