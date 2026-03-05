Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Foto: © photonews
KAA Gent kreeg vorig weekend een stevige klap tegen KRC Genk en zag de Limburgers over zich heen springen in het klassement. De druk neemt toe, want tegen KV Mechelen wacht een duel dat alles kan bepalen voor de Champions' Play-offs.

KAA Gent kreeg afgelopen weekend een ferme klap te verwerken tegen KRC Genk. De Buffalo's waren totaal niet op de afspraak en gingen met 3-0 de boot in. Daardoor sprongen de Limburgers over Gent naar de 6e plaats in het klassement.

Het was dus een bijzonder slecht moment om een offday te hebben. Dit weekend is het een wedstrijd van de laatste kans: Gent ontvangt dan KV Mechelen, dat bij winst zeker is van PO1. Tim Matthys, die bij beide clubs actief was, zal de wedstrijd aandachtig volgen.

Gent staat voor wedstrijd van de waarheid

"Voor een club als AA Gent is het missen van de Champions Play-Offs een ramp", vertelde hij donderdag bij Het Nieuwsblad. "De top zes is toch een belangrijke doelstelling voor hen en dat is de voorbije seizoenen toch al te vaak niet gelukt. Het zou weer een fikse opdoffer betekenen in het proces van de heropbouw en ook financieel zou het een serieuze aderlating betekenen."

Matthys was als speler, scout én sportief directeur actief bij Gent. Hij weet wat er speelt binnen de club. "De spelers beseffen dat ook wel, maar ik denk dat vooral de druk op het Gentse bestuur immens moet zijn. Sam Baro heeft met zijn team voor een nieuw project gekozen en het missen van de Champions Play-Offs zou toch een ernstige tegenslag betekenen."

Max Dean als joker bij Gent


"Er zijn geen mirakeloplossingen, maar weet je: Max Dean kan zondag echt een belangrijke joker zijn", merkt Matthys nog op. "Zeker als invaller kan hij iets extra betekenen en misschien kan hij zo wel het verschil maken in de slotfase, wanneer het er echt op aankomt."

KAA Gent
Tim Matthys

