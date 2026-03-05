OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

Het is officieel: Walid Regragui is niet langer de bondscoach van Marokko. De trainer maakte zijn vertrek zelf bekend via zijn Instagramaccount.

"Leve Marokko, God, Vaderland, Koning. Bedankt", schreef de coach bij een video met een overzicht van zijn meest opvallende momenten als bondscoach van de Afrikaanse selectie. Met Marokko bereikte hij de halve finales van het WK 2022 en de finale van de Afrika Cup 2025. Zijn balans: 49 wedstrijden, 36 overwinningen, acht gelijke spelen en vijf nederlagen.

Zijn opvolger is nog niet officieel bekend, maar volgens Foot Mercato zou het om Mohamed Ouahbi gaan. De trainer die Marokko U20 naar de wereldtitel leidde, zou nu de nationale ploeg onder zijn hoede krijgen.

De voormalige assistent van Anderlecht (2015-2016), geboren in Schaarbeek, zou zijn avontuur starten tijdens de volgende interlandperiode eind maart. Marokko speelt dan twee oefenwedstrijden tegen Ecuador en Paraguay.

Portugese assistent

João Sacramento zou worden aangesteld als assistent. De Portugees heeft al heel wat ervaring: hij was onder meer assistent van Christophe Galtier bij PSG en Lille, maar ook van José Mourinho bij AS Roma en Tottenham.





De 37-jarige tacticus was onlangs nog hoofdtrainer van het Oostenrijkse LASK. Nu staat hij voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière.