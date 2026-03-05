OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman
Word fan van Lekhwiya! 0

Het is officieel: Walid Regragui is niet langer de bondscoach van Marokko. De trainer maakte zijn vertrek zelf bekend via zijn Instagramaccount.

"Leve Marokko, God, Vaderland, Koning. Bedankt", schreef de coach bij een video met een overzicht van zijn meest opvallende momenten als bondscoach van de Afrikaanse selectie. Met Marokko bereikte hij de halve finales van het WK 2022 en de finale van de Afrika Cup 2025. Zijn balans: 49 wedstrijden, 36 overwinningen, acht gelijke spelen en vijf nederlagen.

Zijn opvolger is nog niet officieel bekend, maar volgens Foot Mercato zou het om Mohamed Ouahbi gaan. De trainer die Marokko U20 naar de wereldtitel leidde, zou nu de nationale ploeg onder zijn hoede krijgen.

De voormalige assistent van Anderlecht (2015-2016), geboren in Schaarbeek, zou zijn avontuur starten tijdens de volgende interlandperiode eind maart. Marokko speelt dan twee oefenwedstrijden tegen Ecuador en Paraguay.

Portugese assistent

João Sacramento zou worden aangesteld als assistent. De Portugees heeft al heel wat ervaring: hij was onder meer assistent van Christophe Galtier bij PSG en Lille, maar ook van José Mourinho bij AS Roma en Tottenham.

De 37-jarige tacticus was onlangs nog hoofdtrainer van het Oostenrijkse LASK. Nu staat hij voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Lekhwiya
Walid Regragui

Meer nieuws

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
1
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
11
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
1
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
5
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

14:40
2
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

14:01
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
1
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
3
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
2
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
21
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 06/03 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training" filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Dinkalink Dinkalink over De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden King of Highbury King of Highbury over Tottenham - Crystal Palace: 1-3 Obiku Obiku over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven Erwin Wille Erwin Wille over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" Venom#13 Venom#13 over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Venom#13 Venom#13 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? FELIX25 FELIX25 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved