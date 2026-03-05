De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

Dat Ludwig Augustinsson tegenwoordig als eerste op het wedstrijdblad van Anderlecht verschijnt, is geen toeval. Waar hij afgelopen zomer nog genoemd werd als mogelijke vertrekker om voluit te kiezen voor Moussa N'Diaye, is hij intussen uitgegroeid tot een absolute zekerheid.

In een ploeg die geregeld schommelt in prestaties, staat hij symbool voor stabiliteit. Zijn traject zegt veel. Na een huurperiode kreeg de Zweed een vast contract tot 2027, maar dat leek geen garantie op een basisplaats. Toch draaide het verhaal volledig om. Trainers kiezen in woelige tijden voor spelers waarvan ze exact weten wat ze krijgen. En dat is bij Augustinsson elke week hetzelfde niveau.

Concurrentiestrijd met N'Diaye gewonnen

Onder Brian Riemer was hij al een vaste waarde, en ook onder Besnik Hasi was hij onmisbaar. Jérémy Taravel twijfelt ook geen moment. Moussa N'Diaye mocht verhuurd worden omdat Augustinsson de strijd toch gewonnen had en er met Maamar en Camara nog wisselopties zijn.

Alle coaches waarderen zijn betrouwbaarheid. Augustinsson zakt zelden door de ondergrens en is nauwelijks te betrappen op defensieve fouten. Geen spectaculaire uitschieters, maar bijna altijd een zes of meer. Dat maakt hem geen publiekslieveling omwille van flitsen, wel omwille van zekerheid.

Augustinsson speelt eenvoudig, positioneert zich slim en leest situaties sneller dan veel tegenstanders. Zijn voetbalintelligentie wordt intern als bovengemiddeld beschouwd. Die intelligentie is ook de reden waarom hij het pleit won van Moussa N’Diaye. Waar de Senegalees uitblinkt in explosiviteit en onvoorspelbaarheid, biedt Augustinsson controle. In een ploeg die tactisch discipline nodig heeft, weegt dat zwaarder door.

Augustinsson laat Camara toe om naar hartelust aan te vallen

Tactisch is hij bovendien cruciaal in de huidige veldbezetting. Met de offensieve impulsen van Ilay Camara aan de overkant schuift Anderlecht bij balbezit vaak door naar een systeem met drie verdedigers. Augustinsson blijft dan lager gepositioneerd en bewaakt het evenwicht. Zijn defensieve focus maakt het mogelijk dat Camara hoger kan spelen.





Aanvallend blijft hij een wapen. Zijn linker is, samen met die van Thorgan Hazard, een van de zuiverste in de kern voor stilstaande fases. Corners en vrije trappen leveren constante dreiging op, ook al kiest hij minder dan vroeger voor overlappingen.

Daarbovenop komt zijn rol naast het veld. Met 56 interlands voor Zweden is hij een ervaren kracht, lid van de kapiteinsgroep en een voorbeeldprofiel in de kleedkamer. Voor de jonge gasten is hij belangrijk geworden. Hij laat zien wat er nodig is om als echte prof te leven.