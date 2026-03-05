Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

Anderlecht ontving vorig jaar 5,5 miljoen euro voor Anders Dreyer. Maar de marktwaarde van de Deen is bij San Diego FC ondertussen verdubbeld.

Opnieuw een geslaagde wedstrijd voor Anders Dreyer in de MLS. De voormalige speler van Anderlecht was beslissend voor San Diego in de 2-0-overwinning tegen Saint Louis, met een doelpunt en een assist.

Alleen Lionel Messie deed ooit beter

Dankzij die prestatie bereikt hij een indrukwekkende mijlpaal. De Deen is nu de tweede speler in de geschiedenis van de Major League Soccer die het snelst 20 doelpunten en 20 assists haalt — enkel Lionel Messi deed dat sneller.

Joining elite company. 👏



Anders Dreyer becomes the second fastest player to 20 goals, 20 assists in MLS history behind Messi. pic.twitter.com/Xce1rGT9e2 — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Een vrij opvallend contrast met de manier waarop zijn avontuur bij Anderlecht eindigde. De Brusselse club stemde er tijdens de wintermercato van 2025 mee in om hem te verkopen voor ongeveer vijf miljoen euro, plus enkele bonussen.

Dreyer behoorde bij Anderlecht nochtans tot de meest efficiënte aanvallers, met bijna elke week doelpunten of assists. Zouden de Brusselaars spijt hebben?





Een blunder van Anderlecht?

Op het moment dat hij Anderlecht verliet, werd Dreyer geschat op acht miljoen euro. Vandaag is zijn waarde bijna verdubbeld. De 27-jarige rechtsbuiten wordt door Transfermarkt nu rond de 15 miljoen euro gewaardeerd.