DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

SK Beveren maakt werk van de toekomst. De 19-jarige Senegalese aanvaller Raymond Junior Diouf ondertekende bij geel-blauw een overeenkomst tot 2028 mét optie op een extra jaar op de Freethiel. Hij had ook andere opties de voorbije maanden.

"Diouf maakte indruk bij de Grand Canyon Antelopes in de Verenigde Staten, waar hij in zijn debuutseizoen in de NCAA Division I achttien doelpunten maakte. Daarmee noteerde hij de beste statistieken voor een zogeheten ‘freshman’ sinds 2010."

Junior Diouf trekt van de Verenigde Staten naar België

"Met die prestaties kwam de groeidiamant op de radar van verschillende Europese clubs. Diouf koos uiteindelijk voor het project van SK Beveren", aldus Beveren in een persbericht op de webstek van de Wase Leeuwen.

WELKOM OP DE FREETHIEL, RAYMOND JUNIOR DIOUF!



SK Beveren maakt werk van de toekomst.



De 19-jarige Senegalese aanvaller Raymond Junior Diouf ondertekende bij geel-blauw een overeenkomst tot 2028 mét optie op een extra jaar op de Freethiel.



Lees meer: https://t.co/nN2zk4bNSP… pic.twitter.com/vnZ4nRnAWc — SK Beveren (@SKBeveren) March 4, 2026

"De club ziet in Diouf een speler met potentieel op langere termijn. De aanvaller krijgt de tijd en ruimte om zijn talent verder te ontwikkelen en zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en competitie", klinkt het nog bij Beveren.

Beveren haalt jonge aanvaller in huis voor neus van Anderlecht

"Diouf zal meetrainen met de A-kern, maar zal in eerste instantie aantreden bij de U21. Welkom op de Freethiel, Raymond Junior!" Beveren weet op die manier meteen heel wat andere Europese (top)clubs achter zich te laten.





Ook RSC Anderlecht toonde afgelopen winter nog interesse in de jonge aanvaller. Uiteindelijk kiest de jongeling nu voor het project van Beveren, met opties richting A-kern. Een stevige deal met oog op de toekomst.