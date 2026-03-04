DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren maakt werk van de toekomst. De 19-jarige Senegalese aanvaller Raymond Junior Diouf ondertekende bij geel-blauw een overeenkomst tot 2028 mét optie op een extra jaar op de Freethiel. Hij had ook andere opties de voorbije maanden.

"Diouf maakte indruk bij de Grand Canyon Antelopes in de Verenigde Staten, waar hij in zijn debuutseizoen in de NCAA Division I achttien doelpunten maakte. Daarmee noteerde hij de beste statistieken voor een zogeheten ‘freshman’ sinds 2010."

Junior Diouf trekt van de Verenigde Staten naar België

"Met die prestaties kwam de groeidiamant op de radar van verschillende Europese clubs. Diouf koos uiteindelijk voor het project van SK Beveren", aldus Beveren in een persbericht op de webstek van de Wase Leeuwen.

"De club ziet in Diouf een speler met potentieel op langere termijn. De aanvaller krijgt de tijd en ruimte om zijn talent verder te ontwikkelen en zich aan te passen aan een nieuwe omgeving en competitie", klinkt het nog bij Beveren.

Beveren haalt jonge aanvaller in huis voor neus van Anderlecht

"Diouf zal meetrainen met de A-kern, maar zal in eerste instantie aantreden bij de U21. Welkom op de Freethiel, Raymond Junior!" Beveren weet op die manier meteen heel wat andere Europese (top)clubs achter zich te laten.

Ook RSC Anderlecht toonde afgelopen winter nog interesse in de jonge aanvaller. Uiteindelijk kiest de jongeling nu voor het project van Beveren, met opties richting A-kern. Een stevige deal met oog op de toekomst. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
SK Beveren

Meer nieuws

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
1
🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

17:20
"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

14:30
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
1
Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

16:00
David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

12:40
1
'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

15:00
Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
1
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
3
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
3
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
4
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
2
Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

09:30
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
3
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45
Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

07:20
Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

09:00
Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

08:40
3
De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

07:50
Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

09:15
Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

07:00
12
Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

08:20
Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

07:40
'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

08:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst FCB vo altijd FCB vo altijd over Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' Porthos Porthos over Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?' .. .. over Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard Sv1978 Sv1978 over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? We Are The Racingboys We Are The Racingboys over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Eldonte Eldonte over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Dinkalink Dinkalink over Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved