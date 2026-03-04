Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Vincent Kompany zou een naam in gedachten hebben om de aanval van Bayern München te versterken. En het gaat om een ex-speler van Charleroi: Victor Osimhen. Al vertrekt Harry Kane voorlopig natuurlijk nog niet.

Vincent Kompany heeft een idee voor de toekomst van de aanval bij Bayern München. De Belgische trainer beheert zijn kern goed, maar denkt ook al aan de seizoenen die komen. Ook al blijft Harry Kane de referentie in de spits, wil de club uit Beieren toch al vooruitdenken.

Een ex-speler van Charleroi naar Bayern?

Volgens informatie van Foot Mercato zou Kompany al een naam in het hoofd hebben. De Belgische coach zou erg gecharmeerd zijn door het profiel van Victor Osimhen, die vandaag bij Galatasaray speelt. De Nigeriaanse aanvaller heeft zich snel doorgezet in Turkije.

Dit seizoen maakte de voormalige speler van Charleroi 17 goals en gaf hij 6 assists in alle competities samen. Prestaties die de aandacht trekken van de grootste clubs, zoals hij ooit ook al deed bij Sporting Charleroi.

De nodige miljoenen zullen nodig zijn

Het dossier zal niet eenvoudig af te ronden zijn voor de bestuurders in München. Galatasaray, dat 75 miljoen euro betaalde om hem binnen te halen, is niet van plan hem zomaar te laten gaan. Dat is nu al duidelijk.



De Turkse club zou een recordbedrag van 150 miljoen euro vragen om zijn ster vrij te geven. Hij ligt nog tot 2029 onder contract in Turkije. Ook Saudi-Arabië is in de race, maar Osimhen staat daar niet voor te springen. Hij blijft liever in Europa om grote prijzen te winnen. Bij Charleroi was hij ooit ... 3 miljoen euro waard.