Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

Jari De Busser speelt zich in de kijker in Nederland. En dat is enkele (top)clubs niét ontgaan. Wat heeft de doelman zelf te zeggen over de interesse?

RSC Anderlecht, Feyenoord en Lorient FC hingen al aan de lijn in Deventer. Ongetwijfeld staat de naam van onze landgenoot op de lijstjes van een pak meer (top)clubs uit (top)competities.

"Het is leuk om te horen dat mijn naam wordt genoemd bij die clubs", aldus De Busser in MIDMIDPodcast. "Het bewijst dat die clubs iets in me zien. Of beter gezegd: meer in me zien dan enkel een penaltystopper."

Al kunnen we er niet omheen: de 26-jarige doelman heeft nu eenmaal naam en faam gemaakt als penaltystopper. Een voorbeeld: De Busser zorgde er tijdens de strafschoppenreeks voor dat Go Ahead Eagles vorig seizoen de Nederlandse beker kon bijschrijven op het palmares.

"Soms komen doelmannen me vragen hoe ik het eindelijk elke keer voor elkaar krijg", haalt de doelman de schouders op. "Maar uiteindelijk is het een loterij. Al bereid ik me telkens wel zo goed als mogelijk voor."

Naam maken op een andere manier



Al hoopt De Busser vooral dat hij ook op een andere manier naam kan maken. "Ik wil vooral een goede doelman zijn die wordt herkend aan de hand van reddingen en prestaties in wedstrijden. Niet enkel en alleen omdat ik veel strafschoppen stop."