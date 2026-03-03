Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

De eerste match van Mathys Angély voor de RSCA Futures beloofde veel goeds. Naast een mooie goal viel de 18-jarige verdediger vooral op met zijn sierlijkheid in het uitverdedigen. Hij heeft grote ambitie, maar zal nog geduld moeten hebben.

Angély is al Frans belofteninternational en werd in januari gehuurd van VfL Wolfsburg, met aankoopoptie. Een vreemde constructie aangezien de kans klein is dat hij dit seizoen al veel speelminuten gaat krijgen bij de A-ploeg van Anderlecht.

Angély zal seizoen bij de Futures moeten afmaken

Hij zat wel al een paar keer op de bank, maar Jérémy Taravel gunde hem nog geen minuten. Met Diarra, Hey, Ilic en Sardella heeft hij nu genoeg centrale verdedigers en daar komt straks ook nog Marco Kana bij als die verlost is van zijn blessure.

Angély zal dus de rest van het seizoen zijn wedstrijden voor de Futures afwerken, maar dat is niet zijn ambitie, zoals hij zelf ook al aangaf. "Ik ben gekomen om voor de eerste ploeg te spelen", gaf hij na de wedstrijd tegen Club NXT mee.

Waarom hem dan niet meteen kopen, want het is duidelijk dat hij toekomstgericht gehaald werd. Vooral dus naar volgend seizoen toe. Olivier Renard moest deze winter met een beperkt budget werken en gaf al 4,5 miljoen uit aan Danylo Sikan en Justin Heekeren. Daardoor bleef er enkel geld over voor huurdeals als Angély, Diarra en ook Coba da Costa.

Er was geen geld meer voor een definitieve aankoop

De bedoeling is wel dat zijn aankoopoptie aan het einde van het seizoen gelicht wordt, maar dan moet Anderlecht hem ook perspectief bieden voor het fanionteam. De speler zelf heeft er immers ook nog iets over te zeggen.





In Neerpede zijn ze alvast onder de indruk van 'de moderne verdediger'. Naast zijn fysieke kwaliteiten heeft hij immers ook een bovengemiddelde techniek en kan hij inschuiven of opdribbelen, zoals Zeno Debast en Jan Vertonghen het in eerdere seizoenen deden.

Dat hij een goed schot heeft, weten we nu ook al. Getuige daarvan zijn loeier die hij scoorde afgelopen weekend. Bij Anderlecht geloven ze dus dat hij een toekomst heeft bij de club. Die aankoop, die komt er normaal gezien ook wel.